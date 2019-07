Monica Lewinsky deelt haar slechtste carrière-advies, en dat is vlijmscherp

Stage

Op zijn tweet kwamen meer dan 3000 reacties, van mensen die alle goedbedoelde carrièreadviezen achteraf in twijfel trekken. Ook Monica Lewinsky deed een duit in het zakje. De inmiddels 45-jarige activist werd in 1998 wereldwijd bekend na een affaire met toenmalige president Bill Clinton. Haar ergste carrière-advies dat ze ooit ontving? ‘An internship at the White House will be amazing on your resume’ (‘Een stage op het Witte Huis zal fantastisch staan op je cv’). Met haar gevatte antwoord ontving ze, op het moment van schrijven, al meer dan 170.000 likes op Twitter.