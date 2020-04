Monique (53) is herintreder in de zorg: ‘Een flinke stap terug in salaris, maar het is zulk dankbaar werk’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Monique (53) werkt 16 uur in de week als verzorgende in een verpleeghuis.

Wat verdien je?

,,975 euro bruto. Het nettobedrag is rond de 850 euro. Ik heb daarnaast ook nog onregelmatigheidstoeslag. Maandelijks komt dat neer op zo’n 150 euro. Voor de zondagen en feestdagen ontvangen we 160 procent, op zaterdag krijgen we 138 procent, maar wel pas vanaf 12 uur in de middag.’’



Doordeweeks krijgen we tussen 20.00 en 22.00 uur 122 procent uitbetaald. Van 22.00 uur tot 6 uur ‘s ochtends krijgen we 144 procent en van 6 tot 7 uur ‘s ochtends krijg ik ook weer 122 procent.”

Blij mee?

,,Ik kom uit andere branche, dus het salaris was even slikken. Ik ben herintreder. Ik heb eerst 17 jaar in de zorg gewerkt, toen 16 jaar in de farmaceutische industrie als rayonmanager. Daar verdiende ik 5000 euro bruto. Sinds januari ben ik weer terug in de zorg. Ik krijg van het UWV een aanvulling op mijn salaris, 1600 euro bruto, omdat ik voor 50 procent ben afgekeurd. Ik hou daar 900 euro van over, na aftrek van de belasting. In totaal heb ik maandelijks 1800 euro inkomen. Ik heb een stap teruggedaan in salaris, maar het is zulk dankbaar werk dat ik mij als een vis in het water voel. Ik vind het niet erg om voor dit salaris te werken.”

Quote Ik kom uit andere branche, dus het salaris was even slikken

Waarom ben je weer terug in de zorg gaan werken?

,,Toen ik als manager werkte heb ik een burn-out gehad. Toen ze gingen reorganiseren zeiden ze dat ik niet meer in het team paste. Achteraf gezien heeft het zo moeten zijn, want ik ben nu helemaal op m’n plek. Via het UWV ben ik weer terug in de zorg gerold. Ik mag nu de opleiding tot verpleegkundige doen. Dat vind ik wel heel leuk. Aangezien ik nog 15 jaar moet werken pak ik dat met beide handen aan.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Ja, die zijn wel heel goed hoor. We hebben een dertiende maand en gewoon vakantiegeld natuurlijk. We krijgen korting bij zorgverzekeraars en een goed pensioenfonds: PGGM. Al weet je het tegenwoordig maar nooit met pensioenen, deze blijft nog steeds in de plus staan. Dat zit wel goed.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Tot op een bepaalde hoogte. Ze wilde mij in eerste instantie iets minder geven. Maar om aanspraak te kunnen maken op de aanvulling van het UWV heb ik twee periodieken erbij kunnen sprokkelen. En ik kan er nog vier of vijf omhoog. Ik zou ingeschaald worden op 13,17 euro per uur en nu krijg ik 14,06 euro per uur. Die onderhandeling was niet moeilijk. Ik heb in de sales gezeten.”

Wat was je troef?

,,Ze kunnen nu nergens aan personeel komen. Er zijn veel te weinig mensen die dit beroep willen doen. Ik word plat gemaild via LinkedIn, dus ik heb wel een goeie onderhandelingspositie. Al vind ik het niet netjes om nu weg te gaan nu ze mij deze kans hebben geboden. Mijn tip is: je moet goed voorbereid zo’n gesprek ingaan. Als ik nu zou onderhandelen zou ik zeggen: ik word door veel mensen benaderd, ik wil hier niet weg, maar het is aan jullie. Vroeger, toen ik in de sales werkte deed ik dat ook al hoor. Nee heb je, ja kun je krijgen. Ik heb heel wat cursussen gehad in onderhandelen.”

Quote Ik word plat gemaild via LinkedIn, dus ik heb wel een goeie onderhande­lings­po­si­tie

Wat waren de lessen uit die cursussen?

,,Voer geen gesprek zonder het goed voor te bereiden. We gingen in de cursus vaak droog oefenen en gesprekken uitschrijven. In het begin dacht ik: wat moet ik daarmee, maar het helpt zo goed. Een gesprek loopt altijd anders, maar je hebt je selling points hierdoor wel in je achterhoofd. En daar kun je op terugkomen. Je hebt een beetje een richtlijn.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Dat is heel wisselend. Als ik kijk naar mijn leeftijd, dan zitten ze allemaal in de hoogste periodiek. Die zullen allemaal op 17,05 euro per uur zitten. Hoger dan ik, maar zij zijn er niet tussenuit geweest. Ik snapte het wel dat ze meer verdienen. In het begin kon ik me niet aan hen meten, ik moest zoveel bijleren. Ik heb daarom de nodige e-learnings gedaan. Ik heb het wel snel opgepakt, dus in juni, juli durf ik het onderhandelingsgesprek om in dezelfde schaal als hun te komen wel aan, want ik vind niet dat ik voor mijn collega's onderdoe.’’

,,We weten allemaal dat je in de zorg slecht verdient. Ik denk alleen niet dat het coronavirus invloed zal hebben op de onderhandelingen hierover. Dat is heel jammer, je ziet dat weinig mensen kiezen voor de zorg. Ik heb op HBO-niveau gewerkt en ik kreeg 5000 euro bruto. Een verpleegkundige op HBO-niveau kan max 2900 euro bruto verdienen. Daar zit nogal een verschil in. Dan moet je het echt doen uit liefde voor je vak en voor de mens.”

Verdient Monique genoeg?



Leeftijd: 53

Aantal jaar werkervaring: 17

Aantal werkzame uren per week: 16

Opleiding: HBO

Branche: zorg



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie met dit aantal werkuren 1245 euro. ,,Dat klopt niet hoor. Ik verdien minder. Of wacht, het komt omdat ik niet in de hoogste schaal zit. Anders had ik dit wel gekregen.”



*Noot van de redactie: de uitkomsten van de Salariswijzer zijn gebaseerd op dit specifieke individuele geval en zijn accuraat op het moment van publicatie.

Vraag jij je af of je wel genoeg verdient? Of hoeveel je bij een nieuwe functie kunt vragen? Vul de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank in en je weet het!

Meedoen met deze rubriek? Stuur een mailtje!

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant.