Mopperworkshop met het bedrijf: 'We doen toch niets liever dan mopperen?'

Wat is Houten toch een lelijke stad. En als je de kans krijgt moet je plankgas langs industrieterrein Doornkade rijden. Vreselijk. Hier wordt op een vrijdagmiddag een moppercursus gegeven. Echt zo’n moment dat je wel iets beters te doen hebt. Zeker wanneer het zo verzengend heet is als de laatste tijd. Niet te harden. Van dat weer waar je ook niet meer fatsoenlijk kunt slapen, al het eten bederft door die ellendige fruitvliegjes en tegen de vakantie aan is het ook nog eens ellendig druk met werk.

Genoeg gemopperd? Nee, niet dus. Er gaat vandaag twee uur gemopperd worden bij Edu & ik, een psychologiepraktijk in Houten gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Zij hebben deze middag Bente Adriaens van GetTheLaughFlow uitgenodigd voor een mopperworkshop.

,,Ik ben vijf jaar geleden begonnen met lachworkshops”, legt ze de acht dames van Edu & ik uit voor de workshop. ,,In die workshops ga je lachen zonder reden, maar raak je na een tijdje in een soort slappe lach. Zo ervaar je hoe het is om te lachen zonder reden. Het helpt mensen dichter bij hun gevoel te komen. Ik zat eens met een vriend op het terras te filosoferen over mopperen en bedacht dat het een interessant onderwerp is om workshops over te geven. Die geef ik nu 2,5 jaar. We doen toch niets liever dan mopperen? En dan komt het woord ook nog eens van moppen. Je kunt heel erg lachen om mopperen.” Adriaens zegt met haar workshops mopperen een plek te willen geven, omdat het niet altijd negatief is en vooral oplucht. Ze geeft inclusief lachworkshops zo’n vijf workshops per week, al waren het er vlak voor de vakantie wel tien per week.

Meemopperen

Volledig scherm Adriaens over de workshop: ,,Mopperen een manier van contact maken is en gemopper tegenspreken leidt tot veel irritatie." © Alex van der Hulst De dames van Edu & ik hebben vandaag een soort heidag, na deze workshop gaan ze nog een moorddiner, een spel inclusief diner, doen. Eerst gaan ze proberen los te komen via technieken uit het improvisatietheater, de belangrijkste inspiratiebron van Bente Adriaens. De groep doet het Billy Billy Bob-spel, waarbij ze uiteindelijk een broodrooster, een olifant of James Bond nadoen. Het leidt tot grote hilariteit. ,,Dit is best wel intens voor een vrijdagmiddag”, zegt een van de dames.

Hierna worden er post-its op de rug geplakt. De oefening is om bij iedereen vijf onderwerpen op het briefje te schrijven waar diegene nooit over moppert. Dat gaat van de Himalaya beklimmen, tot theedrinken, te veel seks hebben en je baard scheren. Er wordt geoefend in meemopperen. ,,Al die seks de hele tijd, ik kom niet meer aan slapen toe”, klinkt het. ,,Ja, en je lakens zijn altijd vies. En dan drinken we nog de hele tijd thee in bed. Dat is gewoon een soort fetisj, maar het hele bed is een soort theezakje geworden.”

Stukje bewustwording

Eindelijk mag er echt gemopperd worden. Het gaat over slaapgebrek, schoonouders, gezinsleden die niet opruimen of partners die de hele dag op de bank hangen. Anderen moeten meemopperen of de mopperaar tegenspreken. Het leidt tot problemen. Kristin van Bekkum komt tegenover haar leidinggevende Lisanne van Nijnatten te staan. ,,Moet ik nu tegen mijn baas gaan mopperen over werkdruk”, vraagt Van Bekkum. Anderen hebben weer een probleem met meemopperen. ,,Hoe kan ik nu klagen over vermoeide mensen terwijl ik zelf moeder ben?”

Adriaens legt uit dat mopperen een manier van contact maken is en dat gemopper tegenspreken tot veel irritatie leidt. Ze wil met de workshop ,,een stukje bewustwording over mopperen” creëren. En vooral relativeren. Het doel is niet bij alle oefeningen even duidelijk, maar de deelnemers hebben er wel veel plezier in. De dames mogen nu hun grootste ergernis bemopperen waarna de rest op het einde van het verhaal gaat juichen. De collega die net moeder is, klaagt over vier uur slaap per nacht, een ander vertelt over kleren die door alle gezinsleden op de grond worden gegooid: ,,soms ligt het zelfs naast de wasmand op de grond”. Er wordt gejuicht.

Quote Het is soms fijn om te mopperen. Er zit een kern van waarheid in, maar ook iets absurdis­tisch. Deelnemer mopperworkshop

Na twee uur lang mopperen komt er een einde aan de workshop. Er wordt nog even gepraat over mopperen en dat geeft Lisanne van Nijnatten de kans uit te leggen waarom ze met haar bedrijf een mopperworkshop ging doen. ,,Het is soms fijn om te mopperen. Er zit een kern van waarheid in, maar ook iets absurdistisch. Het is een emotie zonder dat er een oplossing is. Je hebt ook negatief mopperen. Als iets volledig buiten je controle ligt en je toch vindt dat er iets gedaan moet worden. Dat hele passieve daar kan ik slecht tegen."

Het slotakkoord is dat de dames een erehaag vormen en de collega toejuichen die net heeft gezegd welk percentage van de dag ze zou willen mopperen en hoe dat zou gaan. Bij Lisanne van Nijnatten is dat percentage 30 procent. ,,En dan zou ik zeker 20 procent lachend willen mopperen. Het soort mopperen waar anderen ook om kunnen lachen. Dat is de mooiste vorm van mopperen.”