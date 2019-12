Morgen is het Foute Kersttruiendag! Doen jij en je collega’s mee?

Evaluatie­ge­sprek met je baas? Zo pak je dat aan

14:01 Het beoordelingsgesprek, evaluatiegesprek of functioneringsgesprek. Het voortgangsgesprek of doelstellingsgesprek. Het is maar net hoe je het noemt, maar je ontkomt er bijna niet aan dat je op een zeker moment met je leidinggevende in gesprek moet over je functioneren. Hoe bereid je dat voor en hoe pak je het aan?