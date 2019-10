Na 79 jaar moet Richard de ouderwetse buurtsuper van zijn familie sluiten

Wat doet een... Logistiek Manager Ronald (41) maakt zijn vrouw elk weekend blij met bloemen

16 oktober Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service en-gineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Ronald Roerade (41) is Logistiek Manager bij bloemenexporteur Anton Spaargaren.