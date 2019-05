Na doorslaand succes bij eerste bedrijf, krijg je ook hier meteen een baan

Na het enorme succes bij MamaLoes is nu ook een tweede bedrijf gestart met ‘open hiring’. Bij Chain Logistics krijg je een baan ongeacht wat je in je verleden gedaan hebt, je opleiding of je ervaring. ,,We hebben allemaal onze problemen. Het gaat er om dat je iemand zijn verleden geen rol laat spelen.’’

Vanaf vandaag, 20 mei, kun je zonder sollicitatiegesprek aan de slag bij Chain Logistics, een commercieel bedrijf in de transportbranche in Uden. ,,We staan heel erg open om dit concept te omarmen, al vind ik het ook spannend”, zegt Rob Jansen, eigenaar van het bedrijf. ‘Open hiring’ houdt in dat als je wilt werken, je gewoon aan de slag kunt gaan.

Volledig scherm Rob Jansen, eigenaar Chain Logistics. © Chain Logistics In Nederland zitten honderdduizenden mensen zonder werk, terwijl ze wel kúnnen werken volgens Ingeborg Zwolsman. Ze is programmamanager ‘open hiring’ bij StartFoundation, een maatschappelijke organisatie die het concept vanuit Amerika naar Nederland probeert te brengen. ,,Het is bedoeld voor de mensen die nu aan de kant staan. Het gaat veelal om 50-plussers, mensen zonder opleiding of mensen die hun cv niet op orde hebben. Dat laatste kan allerlei redenen hebben. Sommige mensen zijn ziek geweest, hebben als mantelzorger gewerkt, of hebben in de gevangenis gezeten. Sommigen hebben een niet-Nederlandse achternaam of spreken gebrekkig Nederlands.’’

Productiewerk

Chain Logistics biedt werk in de productie, voor 40 uur. Dat is omgerekend één fulltime baan. ,,Ik ben benieuwd welke mensen gaan reageren. Het is een brede doelgroep. Het kunnen mensen zijn zonder opleiding, maar ook ex-gedetineerden. Dat laatste vind ik risicovol. Ik wilde werk als vrachtwagenchauffeur bieden, maar daar wacht ik nog even mee. Als vrachtwagenchauffeur ben je een visitekaartje van het bedrijf en vervoer je andermans spullen. Het initiatief mag niet ten koste gaan van onze relaties met klanten.’’

Volledig scherm Loes de Volder. © MamaLoes Het internetbedrijf MamaLoes in Goirle, dat babyartikelen verkoopt, is 25 maart van dit jaar als eerste gestart met open hiring en het bleek een groot succes. ,,Er werken via dit concept drie mensen bij ons en er starten nog drie mensen volgende week’’, vertelt Loes de Volder, directeur van MamaLoes. ,,Corné is een van hen. Tien jaar geleden werd hij afgekeurd en kwam hij in de WAO terecht. Met de regels die nu gelden kan hij gewoon werken, maar hij werd ook ouder. Probeer dan maar eens werk te vinden. Je hebt een WAO-verleden, je bent er lang uit en je bent al 50-plus. Hij wil gewoon écht werken. Hij is in korte tijd vanuit de productie doorgestroomd naar een hogere functie.’’

Schrijnend

,,Vaak is het de omgeving die besluit dat dit soort mensen niet meer geschikt zijn’’, zegt Zwolsman. ,,Dat gebeurt niet bewust. Deze mensen komen lastig door selectieprocedures heen. Ze worden ongewild door werkgevers opzij geschoven. Uiteindelijk gaan ze zelf ook niet meer solliciteren, want ze verliezen het vertrouwen. Iedereen heeft wel een verleden. Het gaat er om dat je niet hoeft te vertellen wat jouw problemen zijn, of wat er aan jou markeert. We zijn nog met meerdere werkgevers in gesprek, om het concept bij meerdere bedrijven aan de man te brengen. We proberen diverse branches te bereiken. Het zal in alle gevallen wel gaan om werk dat laagdrempelig is.’’

107 op wachtlijst

Er staan op dit moment nog 107 mensen op de lijst bij MamaLoes die graag werk willen. ,,Die komen hopelijk allemaal in de toekomst aan de beurt. Er loopt nog steeds één keer per week iemand binnen die zijn naam noteert. We sturen de mensen elke twee weken een mail. We wijzen ze op andere vacatures in de logistieke branche. Als andere werkgevers in de logistieke branche deze mensen zouden aannemen, zou het arbeidstekort ook meteen zijn opgelost. Dat is eigenlijk schrijnend.’’

Greyston Bakery

Open hiring begon bij bakker Greyston Bakery, dat brownies bakt voor luchtvaartmaatschappij Delta Airlines, de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods en ijsfabrikant Ben&Jerry’s.

De sollicitatieprocedure, of eerder het gebrek daaraan, is ontstaan uit idealisme van oprichter Bernie Glassman. De bakkerij helpt mensen aan werk die anders maar moeilijk aan de bak komen. De slogan luidt dan ook: ‘we nemen geen mensen aan om brownies te bakken, we bakken brownies om mensen aan te kunnen nemen’.