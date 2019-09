Solliciteren naar een nieuwe baan doen we het vaakst op ons huidige werk. Dat blijkt uit onderzoek van recruitmentbureau Robert Half naar de cv’s die het ontving. Werkzoekenden sturen het liefst hun cv op tussen 11.00 en 14.00 uur - en maandag is de populairste dag om op banenjacht te gaan.

Naar ander werk zoeken doen we niet braaf als we thuis zijn. Liever solliciteren we in de tijd van de baas. Ruim vijftig procent van de sollicitanten uploadt zijn cv tussen 11.00 en 14.00 uur, ziet recruitmentbureau Robert Half in de gegevens van cv-uploads over het afgelopen jaar. Ook de overige uren in de werkdag zijn populair: in totaal wordt 92 procent van de cv’s geüpload tussen 10.00 en 17.00 uur.



Het grote aantal sollicitaties onder werktijd is volgens Frédérique Bruggeman, managing director van Robert Half, nauwelijks verrassend te noemen. ,,Dertig procent van de sollicitaties komt via de smartphone binnen. We zijn al zo gewend om via onze telefoon andere dingen te doen naast het werk. Solliciteren kan bovendien nu heel snel. Ons cv hebben we vaak al klaarstaan als bestand; één klik en je hebt het verzonden.’’

Gedachten op een rijtje

Bijna een op de vijf ontvangen cv’s wordt geüpload op een maandag. De zaterdag is met 7,3 procent de minst populaire dag om te solliciteren. Dat we graag op de eerste dag van de nieuwe week iets nieuws zoeken is logisch, aldus Bruggeman. ,,In een periode van rust hebben we tijd om onze gedachten op een rijtje te zetten en te reflecteren op ons leven en ons werk. Wat wil ik en waar wil ik naartoe? Dan kan je conclusie na het weekend zijn dat je wel een andere baan zou willen.’’

De uitkomsten van het onderzoek zijn van groot belang voor de rekrutering van nieuw personeel. ,,De eerste indruk die mogelijke sollicitanten van het bedrijf krijgen is steeds meer via internet op de telefoon.’’ Werkgevers zullen dus moeten investeren in hun mobiele online omgeving. ,,Je wil dat je mobiele webpagina er mooi uitziet en dat mensen niet hoeven te zoeken naar waar ze precies hun cv kunnen uploaden. Als dat te veel tijd kost, kijken ze snel verder.’’

Privégebruik

Maar op je werk moet je natuurlijk wel gewoon met je werk bezig zijn. Wat kunnen bedrijven tegen dit gesolliciteer onder werktijd beginnen? Niet veel, stelt Bruggeman. ,,De wereld verandert, zo is het nu eenmaal. Je kan mensen bij de meeste soorten banen niet verbieden op hun smartphone te kijken. Ze gebruiken hem immers ook voor werk. Privégebruik en werkverkeer lopen door elkaar.’’

Moeten werkgevers dan maar knarsetandend accepteren dat hun personeel op maandag tussen 11 en 14 misschien wel naar een nieuwe baan zit te speuren? Over de schouder mee gluren naar wat er op de telefoon gebeurt, wordt vast niet gewaardeerd. ,,Probeer in eerste instantie te voorkomen dat werknemers nieuw werk willen zoeken’’, zegt Bruggeman. ,,Een belangrijk deel van je personeelsbeleid is niet alleen het binnenhalen van talent, maar ook het vasthouden van de mensen die je nu hebt.’’

Nieuwe start

Deze maand is het moment bij uitstek om je als werkgever van je beste kant te laten zien. ,,In september komen mensen terug van hun zomervakantie en hebben ze lang de tijd gehad om na te denken over hun leven en carrière. September wordt gezien als een nieuwe start, net als de maand januari.’’ Ze raadt aan als werkgever in te spelen op dat gevoel. ,,Laat juist in die maanden interessante trainingen aanvangen zodat mensen aan iets nieuws kunnen beginnen binnen het bedrijf.’’

Werken aan het wij-gevoel met teambuilding of borrel kan helpen mensen binnenboord te houden. ,,Werknemers kijken tegenwoordig heus niet meer alleen naar waar ze meer kunnen verdienen. Randvoorwaarden zijn ook belangrijk. Werken in een fijn team, een baas die rekening houdt met je privéleven; als dat goed geregeld is, vertrekt men niet snel, ook al verdienen ze ergens anders 200 euro per maand meer.’’

September en januari zijn verder een goed moment om een een-op-eengesprek in te plannen met werknemers. ,,Je kan op die manier polsen hoe mensen denken over hun baan en gelijk vragen of ze nog iets van jou als werkgever verlangen.’’ Waardering is een belangrijke factor in het behoud van personeel, benadrukt Bruggeman. ,,Mensen willen bovenal het gevoel hebben dat zij een stem hebben. Als er naar hen geluisterd wordt, zullen ze minder snel elders kijken.’’

Stiekem

Wat zou zij er eigenlijk van vinden als haar mensen onder werktijd naar ander werk zoeken? ,,Als iemand iets anders zoekt in zijn carrière, dan is dat alleen maar normaal. Met mensen die weggaan houden we vaak nog contact. Maar als ze het idee hebben dat ze het stiekem moeten doen? Dat zou ik erg vinden. Ik zou echt vinden dat ik gefaald heb als werkgever. Natuurlijk zou je het liefst iedereen houden tot zijn pensioen, maar dat gaat niet, zo is het leven. Je moet daar als werkgever ook volwassen in zijn.’’

