Nederland kent de minste burn-outs van Europa

In Nederland hebben werknemers het minst last van burn-outs, blijkt uit een studie onder 35 Europese landen door de Utrechtse hoogleraar Wilmar Schaufeli.

De landen Luxemburg, Slovenië en Frankrijk scoren het hoogst op burn-out. De vijf landen die lid willen worden van de EU - Albanië, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije - scoren allemaal nog hoger. Over het algemeen geldt: in economisch zwakkere landen waar mensen meer uur werken, zijn de burn-outcijfers hoger dan in beter presterende landen waar mensen minder werken.

Op de stelling ‘ik voel me uitgeput aan het einde van de werkdag’ konden respondenten een cijfer geven van 1 (nooit) tot 5 (altijd). Het gemiddelde in Nederland is 2,68. Het Europese gemiddelde 3,10. Ook de Scandinavische landen Noorwegen, Denemarken, Finland en Zweden scoren laag. Schaufeli: ,,In Nederland hebben we soms het idee dat we collectief last hebben van een burn-out. Maar dat Nederland met afstand met laagst scoort, is toch wel bijzonder.” Volgens Schaufeli zijn we een rijk en stabiel land, waar we gelukkig zijn en relatief weinig werken.

44.000 werknemers

Het is het eerste onderzoek naar de verschillen in burn-outcijfers in Europa. Schaufeli, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en KU Leuven, baseert zich op het zesde European Working Conditions Survey waarvoor 44.000 werknemers ondervraagd zijn.

Een burn-out is geen medische diagnose, en dus lastig om vast te stellen. Maar waar de geleerden het wel over eens zijn, is dat mentale uitputting, die in dit onderzoek gemeten wordt, de belangrijkste pijler is.

Eerder bleek al dat Nederland tot top 5 van meest gelukkige landen behoort - zoals uit het World Happiness Report van de Verenigde Naties en de World Database of Happiness van geluksprofessor Ruut Veenhoven. Schaufeli toonde in een eerder onderzoek aan dat Nederlanders ook het meest bevlogen zijn als het om hun werk gaat.

Wanneer heb je een burn-out?



Een (bedrijfs)arts stelt vast of iemand een burn-out heeft aan de hand van drie criteria:



1. Vermoeidheid

(Lig je als een natte krant op de bank?)



2. Cynisme

(Groeit er afstand tussen jou en je werk?)



3. Een gevoel van incompetentie (Kun je niet meer wat je moet doen?)



Ook moeten de klachten langer duren dan zes maanden.



De meeste bedrijfsartsen werken nauw samen met psychologen en verwijzen patiënten geregeld door. ,,Na de diagnose is er eerst de crisisfase: de stoom moet eraf’', zegt bedrijfsarts Jan van Griensven bij Zorg van de Zaak.

Dan volgt de aanpak: Inventarisatie. Wat veroorzaakt de problemen en wat kun je eraan doen? En dan de uitvoering van het plan dat je hebt opgesteld om beter te worden en er sterker uit te komen.