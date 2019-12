Nederland zakt elf plekken op ranglijst gelijkheid vrouw en man

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in Nederland het afgelopen jaar toegenomen. Deze verslechtering blijkt uit de vandaag verschenen ranglijst voor gendergelijkheid, de Global Gender Gap Index. Ons land zakt liefst elf plekken weg naar positie 38.

,, We stonden al niet hoog en het wordt het er niet beter op”, verzucht professor Henk Volberda. De wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut Amsterdam Centre for Business Innovation (Universiteit van Amsterdam) verzamelde met zijn team de Nederlandse data die zijn gebruikt voor de Gender Gap Index.

Van de 153 onderzochte landen hebben 101 landen – met succes – forse stappen gezet om de positie van vrouwen te verbeteren. Nederland behoort duidelijk niet tot de groep ‘winnaars’. Want: waar we in 2018 nog 74,7 procent van de ongelijkheidskloof tussen mannen en vrouwen hadden gedicht, is dat nu gedaald naar 73,6 procent. Een pijnlijk gegeven, vindt professor Volberda.

Zeker omdat Nederland vorig jaar nog vijf plekken was gestegen op de jaarlijkse lijst van het World Economic Forum. Een belangrijke verklaring dat Nederland is weggezakt, is volgens Volberda dat ons land het op politiek gebied slechter is gaan doen. Zo worden bijvoorbeeld ‘slechts’ 31,3 procent van de zetels in de Tweede Kamer en 35,3 procent van de ministersposten door vrouwen bekleed. Een andere verklaring is dat er op het gebied van arbeidsdeelname en economische kansen geen verbeteringen zijn opgetreden, maar stagnatie.

Illustratief is volgens Volberda het beperkte aantal vrouwen in leidinggevende functies. Zo is 25,7 procent vrouw leidinggevend versus 74,3 procent man. Bovendien is nog geen 30 procent van de bestuursleden en commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen vrouw. De wetenschappelijk directeur heeft overigens niet de indruk dat het vrouwenquotum Nederland de komende jaren aan een flink hogere positie helpt op de ranglijst.

Quotum

,,Het quotum geldt alleen voor vrouwen in de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven en daar ligt het aandeel vrouwen al rond de 30 procent’’, stelt hij. Grote vooruitgang zou geboekt kunnen worden als het vrouwenquotum voor de raden van bestuur wordt ingevoerd. En als bedrijven verplicht moeten rapporteren wat zij doen om salarisverschillen in hun onderneming te verkleinen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten.

Wat bovendien kan helpen, zo denkt Volberda, is als de politiek zelf werk maakt van vrouwenemancipatie. ,,Ik heb de politiek daar de laatste tijd veel over horen praten, maar we hebben zelf weinig vrouwelijke politieke leiders en we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.’’

Iets dat volgens Volberda de positie van vrouwen in Nederland zeker niet sterker maakt, is dat zij gemiddeld twee keer zoveel tijd besteden aan zorgtaken en onbetaald werk dan mannen (15,14 procent per dag voor vrouwen versus 8,06 procent per dag voor mannen). Volgens de onderzoeker kan Nederland wel een voorbeeld nemen aan Scandinavische landen.

Domineren

Zij domineren net als voorgaande jaren ook nu weer de top van de Global Gender Gap Index. Zo voert IJsland voor de elfde keer op rij de ranglijst aan met de relatief kleinste mate van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In dit land is 88 procent van de ongelijkheidskloof gedicht.

De top-4 van landen met de relatief kleinste mate van ongelijk tussen mannen en vrouwen bestaat verder uit Noorwegen (2e positie), Finland (3e positie), en Zweden (4e positie). Dat zij het zo goed doen, is te verklaren door het forse aantal vrouwen in de politiek maar ook door goede kinderopvangregeling en andere flexibele regelingen.