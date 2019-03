Nederland zoekt ‘start-updiplomaat’ die werkt in Silicon Valley. Salaris 7200 euro

Nederland stelt een speciale ‘start-updiplomaat’ aan in Silicon Valley (VS). Dat heeft minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aangekondigd tijdens haar werkbezoek in Amerika. De vacature voor de nieuwe functie staat open.

De nieuwe diplomaat wordt aangesteld om jonge Nederlandse bedrijven te helpen bij het zakendoen in Amerika. Nederland is met meer dan 4000 start-ups het op een na meest innovatieve land ter wereld, volgens de Global Innovation Index. Op nummer 1 staat Zwitserland, op 3 Zweden.

Het is volgens minister Kaag lastig voor jonge ondernemers om de volgende stap te zetten en internationaal te groeien. ,,De competitie tussen jonge bedrijven in Amerikais groot, maar de kansen zijn nog groter. Silicon Valley alleen al telt 27.000 start-ups, daarom moet je goed toegerust zijn om succesvol te kunnen zijn.” De start-updiplomaat verbindt jonge bedrijven met investeerders en mogelijke partners. ,,Dat leidt mogelijk tot meer innovatie en economische groei.”

Vacature

Om deze nieuwe diplomaat te kunnen aanstellen, is een vacature geopend. Daarin staat dat hij of zij zo snel mogelijk aan de slag gaat, voor twee jaar wordt aangesteld en per maand 8191 dollar (7254 euro) zal verdienen (40 uur).

De diplomaat zal vooral werken aan een sterk netwerk, samen met de Nederlandse consulaten in New York, Chicago, Miami, San Francisco en het Business Suport Office in Houston. De bedoeling is dat de ondernemers profiteren van dat netwerk.

Prins Constantijn

Hij of zij zal samen optrekken met de StartupDelta, een publiek-private organisatie die Nederlandse start-ups ondersteunt. StartupDelta-afgezant prins Constantijn: ,,De diplomaat in San Francisco zal een verbindende rol hebben tussen de tech-netwerken en pro-actief relaties onderhouden met relevante investeerders en ondernemersnetwerken. We kijken uit naar de samenwerking met deze diplomaat ‘nieuwe stijl’ op de meest innovatieve plek in de Verenigde Staten.”

Volledig scherm Prins Constantijn. © ANP