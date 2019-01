Nederlander wil hoger salaris en betere werk-privé balans

Ruim één op de vijf werkende Nederlanders wil in 2019 bij zijn werkgever om salarisverhoging vragen. Dat blijkt uit het grote nieuwjaarsonderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank. Ook het volgen van een cursus, training of opleiding is populair als voornemen, een kleine 30 procent zegt van plan te zijn dit te gaan doen.

Het zijn vooral mannen die voor een hoger loon gaan. Zo’n 30 procent is van plan om hier het komende jaar werk van te maken, tegenover slechts 13 procent van de vrouwen.

Ook als het gaat om promotie, leggen mannen de lat een stuk hoger. Iets meer dan 10 procent van de vrouwen heeft het voornemen om in 2019 een stapje hogerop te komen. Bij de mannen ligt dat percentage veel hoger, op 22 procent.

Trends

De arbeidsmarkt is volop in ontwikkeling. Trends als flexibilisering, langer doorwerken en een betere werk-privé balans zetten door. BeFrank heeft in kaart gebracht hoe werkend Nederland z’n carrière in 2019 ziet. Minder overwerken (17 procent), vaker leuke dingen ondernemen met collega’s (14 procent) en een nieuwe baan vinden (11 procent) zijn ook wensen voor 2019. ,,Acht procent van de werkenden combineert meerdere banen met elkaar en elf procent is van plan om dit te gaan doen in 2019. Dit zijn ontwikkelingen die wij op de voet volgen’’, vertelt commercieel directeur Jan Hein Rhebergen.

Flexibele werktijden

Verder blijkt uit het onderzoek dat bijna de helft van de mensen 40 uur per week werken niet meer van deze tijd vindt. En als het gaat over standaard werkdagen van 9 tot 5 is de afkeuring met 57 procent zelfs nog iets groter. Wie dit jaar besluit om minder te gaan werken, moet wel rekening houden met de gevolgen voor later. ,,Stel jezelf in ieder geval de vraag of je ook na je pensioen nog financieel fit bent. Of je straks in staat bent om het leven te leiden dat je wilt, met alle gemakken die daarbij horen’’, aldus Rhebergen. ,,Wij adviseren Nederlanders die het komende jaar van baan wisselen of op een andere manier hun inkomen zien groeien of dalen, dan ook zeker hun inkomen voor later tegen het licht te houden.’’

Millennials zijn ambitieus

Aan goede voornemens in ieder geval geen gebrek dus. Voor bijna al die wensen geldt dat vooral de jongste generatie ze hardop uitspreekt. Salarisverhoging? Bijna 40(!) procent van de medewerkers tot 30 is van plan om hier in 2019 om te vragen. Ook het volgen van een cursus, training of opleiding is bij twintigers zeer in trek. Ruim 40 procent van deze groep is van plan om hier het komende jaar werk van te maken. Verschillen zijn er ook tussen fulltime en parttime. ,,Zo aast ruim een kwart van de mensen met een volledige werkweek dit jaar op een hoger salaris. Bij mensen die minder uren draaien ligt dat percentage op slechts 13 procent’’, aldus Rhebergen.

Arbeidsvoorwaardengesprek

Nog steeds weten weinig mensen hoeveel inkomen ze precies overhouden na hun pensioen, blijkt uit het onderzoek. Wel neemt 47 procent pensioen mee in het arbeidsvoorwaardengesprek bij een nieuwe baan. ,,Als je inzoomt op leeftijd blijkt dat dit voor alle leeftijdsgroepen geldt, dus ook de jongeren staan hier bij stil. Dat vinden wij een goede ontwikkeling. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die vaak niet op waarde wordt geschat. De pensioenregeling kan per werkgever behoorlijk verschillen. Juist bij het wisselen van een baan is het dus slim om hier eens goed naar te kijken. Het is immers één van de belangrijkste financiële zaken waar je in je leven mee te maken krijgt.’’