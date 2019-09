Nederlands initiatief wordt gevierd in 30 landen: Werkgeluk is een ‘hot topic’

Werkgeluk is een ‘hot topic’, merkt Maartje Wolff, werkgelukcoach en mede-oprichter van Happy Office en de Week van het Werkgeluk. ,,We krijgen berichten van over de hele wereld. Ik denk omdat het heel erg aansluit bij de behoeftes van mensen.’’



Volgens Wolff en mede-oprichter Fennande van der Meulen is onze manier van werken is veranderd. ,,Mede door de technologie is er geen onderscheid meer tussen werk en privé - zoals vroeger wel het geval was. Die scheiding is er niet meer. Vandaar dat het weinig zin heeft om daar aan vast te houden. Als die twee dan toch verweven zijn, is het wel belangrijk dat we in het geheel gelukkig zijn. En daarom willen we aandacht besteden aan geluk op het werk.’’