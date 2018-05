Nederlandse bedrijven willen dat werknemers vervuilende auto laten staan

De (zaken)auto wordt elektrisch of ingeruild voor fiets en openbaar vervoer, kantoren worden verplaatst naar makkelijk bereikbare locaties en zakenreizen gaan vaker per trein. Ook het Nederlandse bedrijfsleven maakt werk van de klimaatafspraken.

Enkele van de bedrijven hebben het afgelopen jaar al verschillende maatregelen ingevoerd. Zo geeft ABN Amro nieuwe werknemers standaard een ov-jaarkaart. De NS zoekt de oplossing in de elektrische fiets. Om het vervoermiddel aantrekkelijk te maken voor werknemers, kunnen zij er een keer in de vier jaar een aanschaffen voor een relatief kleine prijs van 1500 euro.

Accountantsbedrijf PwC verduurzaamt door over te stappen op elektrisch rijden en voor zakenreizen onder de 500 kilometer voortaan de trein te nemen in plaats van het vliegtuig. Bestuurslid Michael de Ridder. ,,PwC wil in 2025 een fossielbrandstofvrij wagenpark en in 2030 geen CO2 meer uitstoten. Om dat te bereiken, moet je nu maatregelen nemen. Zo kunnen medewerkers hun leaseauto boetevrij omruilen voor een elektrische variant, en reizen wij in principe alleen nog per trein naar Parijs en Frankfurt.’’

VodafoneZiggo zorgt dat de werkplek makkelijker en dus duurzamer te bereiken is. Het bedrijf verplaatst het hoofdkantoor van de rand van Utrecht naar het stadshart. ,, Met de verhuizing verwachten wij dat zo’n 90 procent van onze medewerkers met het OV en de fiets gaat reizen’’, aldus CEO Jeroen Hoenkamp.

De Nederlandse CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen met het vliegtuig bedraagt 12 megaton in 2016 – meer dan de helft van de uitstoot van alle huishoudens die door gas verwarmd worden. De 41 bedrijven, met gezamenlijk zo’n 290.000 werknemers, hebben zich in de coalitie Anders Reizen de afgelopen jaren gebogen over maatregelen om zakelijk verkeer te verduurzamen.

Getest

Alle maatregelen ten spijt is het nog maar de vraag of de bedrijven hun CO2-doel halen. Onderzoeksbureau CE Delft heeft de mogelijke maatregelen getest op de CO2-reductie die zij teweegbrengen. De invoering van alle maatregelen gezamenlijk zou leiden tot een vermindering met 45 procent. Als het zakelijke luchtverkeer echter groeit naar de landelijke prognose, zou de totale reductie van zakelijk verkeer slechts uitkomen op 30 procent.

,,Maar de landelijke CO2-uitstoot zou ook weer kunnen dalen als meer auto’s elektrisch worden. Wat de uiteindelijk reductie is, hangt van zoveel factoren af dat dat nu moeilijk te zeggen is. Als we kijken naar individuele bedrijven en de maatregelen die zij nemen, verwachten we wel dat zij zelf het doel van de helft minder uitstoot halen’’, zegt Casper Schrijver van Natuur en Milieu.

,,Bedrijven moeten hun mindset veranderen naar een duurzame en slimme maatregelen nemen. Als je als bedrijf toch moet verhuizen, is het handig om naar een goed OV-knooppunt te verplaatsen. Als je een nieuwe werknemer aanneemt, geef je hem geen reiskostenvergoeding maar een ov-jaarkaart en kijkt hoe het gaat. Met dit initiatief willen we aan andere bedrijven laten zien dat duurzamer worden echt kan, als je het maar doet.’’