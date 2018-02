Nederlandse bouwvakker op Sint-Maarten: dit werk kóst me geld

Kelvin van der Meule (29) is sinds drie weken bouwvakker op het door orkaan Irma verwoeste Sint-Maarten. ,,Ik werkte dertien jaar met plezier voor hetzelfde bedrijf in Nederland, maar was op zoek naar iets nieuws. Toen kwam dit op mijn pad.”

De eerste werkdag op Sint Maarten hielp hij mee de gipsplaten omhoog sjouwen die hij daar nodig had. ,,Dat was niet de bedoeling. Voor dat werk word ik namelijk niet betaald.”

Het werk is volgens Van der Meule ,,totaal anders” en hij moet nog wel even omschakelen. ,,Ik ben gewend om lekker te knallen en hard te werken. Hier hebben ze overal een ander poppetje voor.” Maar, zegt hij, het is niet erg dat de aanpak totaal anders is, als het resultaat maar hetzelfde is. En dat is het, aldus Van der Meule.

Irma

Op 6 september vorig jaar raasde orkaan Irma over Sint-Maarten. De orkaan van de zwaarste categorie trof de bovenwindse eilanden vol. Communicatie was lang moeilijk, belangrijke knooppunten zoals het vliegveld en de haven werden volledig verwoest. Straten lagen vol puin, auto's stonden onder water en huizen waren onbewoonbaar.

Het eiland moet grotendeels opnieuw worden opgebouwd. Van der Meule reageerde op een oproep van de Twentse Monique Scholten die in haar geboortestreek op zoek ging naar bouwvakkers voor RS Employment Agency, het uitzendbureau van haar vader op Sint Maarten. Van der Meule komt dan wel uit Nieuwegein, maar werd de eerste door haar gerekruteerde bouwvakker die aan de slag ging op het eiland.

Appartement

,,Ik babbel met iedereen en ben niet beroerd om iets te doen”, vertelt Van der Meule en daardoor maakt hij het verblijf voor zichzelf een stuk aangenamer. Zo heeft hij al een nieuw appartement voor zichzelf geregeld op het eiland. Met de eigenaresse van het chalet sprak hij af wat timmerwerk voor haar te doen. ,,Er moet wat gebeuren met het hekwerk. Daardoor is mijn huur een stuk lager. Dat heb ik redelijk weten te regelen.”

Quote Aan het eind van de streep kóst dit werk me geld Kelvin van der Meule

Het is geen vetpot

Want het salaris? Dat is niet om over naar huis te schrijven. ,,In Nederland zou je zeggen: hier kom ik mijn bed niet voor uit”, aldus Van der Meule. Zijn vaste maatje, de Servische Nikola Vasilić, wil graag werken en leren maar als hij met Kelvin mee loopt, verdient hij nog minder. ,,Dan moet je nog je huur betalen, eten kopen en je wil ook wel een keer wat leuks doen. Aan het eind van de streep kóst dit werk me geld, omdat ik ook nog vaste lasten heb in Nederland.”

Monique Scholten gaf al eerder aan bij Tubantia dat salaris de reden is waarom haar oproep in haar geboortestreek Twente veel aanmeldingen opleverde en maar weinig mensen daadwerkelijk aan de slag gingen op het eiland. „De salarissen op Sint-Maarten liggen een stuk lager dan in Nederland", meldde ze aan de Twentse krant. ,,Een bouwvakker verdient hier 8,83 gulden bruto per uur.” Omgerekend is dat 3,99 euro. Wie 40 uur per week werkt, heeft na vier weken 638,40 euro bij elkaar, rekende de krant uit. Ter vergelijking: een timmerman in Nederland verdient gemiddeld 1.933 euro per maand. „Het lage salaris is afknapper nummer één”, aldus Scholten tegen Tubantia.

Werk genoeg

Van der Meule: ,,Er is hier werk zat. Afgelopen weekend ben ik het centrum ingegaan om te zien hoeveel schade daar is. Er is zoveel werk, dat is niet te beseffen. Ik vermoed dat als het geld een ander verhaal zou zijn, veel meer mensen zouden willen komen.” Hij lacht. ,,Nu regent het even heel hard, maar over vijf minuten schijnt de zon hier weer. Bij jullie is het koud, toch?”