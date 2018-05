Neem een chauffeur, en nog 7 handige tips van zakenvrouwen

Vlak voor de bekendmaking van de 100 meest succesvolle vrouwen in Nederland, vragen we acht van deze toppers naar hun beste adviezen. ,,Doe het gewoon, er wordt toch wel over je geluld."

Ze werden voor gek verklaard of de les gelezen. Maar welke adviezen hebben zakenvrouwen geholpen op weg naar de top?, vraagt Het Parool zich af. Een flink aantal tips keert steeds terug: luister naar je intuïtie, je onderbuik, de stem van je onderbewuste. Maandag 28 mei wordt in Amsterdam The Next Women100 bekendgemaakt, de lijst van de honderd succesvolste vrouwen van Nederland.

Laat je niet tegenhouden door vooroordelen

,,Als ik had geluisterd naar alle opmerkingen en vooroordelen, had ik nooit op mijn 23ste het familiebedrijf overgenomen of mijn boek Mag ik meneer Kristel even spreken geschreven. Soms moet je schijt hebben aan wat andere mensen over je zeggen. Vergelijk jezelf niet met anderen. Helaas leven we daar vaak niet naar en zijn we veel te veel bezig met wat andere mensen zeggen. We vergeten dan de dingen die echt belangrijk zijn. Laat vooroordelen je niet in de weg staan. Als jij niet achter je dromen aan gaat, wie doet het dan?"

Kristel Groenenboom (31), enig aandeelhouder en directeur Container Service C. Groenenboom bv

Werk áán je bedrijf in plaats van ín je bedrijf

,,Het beste advies ooit heb ik gekregen van businesscoach Taco Oosterkamp. Als ondernemer heb je vaak een drukke agenda, waardoor je werkweek voorbijvliegt. Maar het loont om de werkzaamheden in kaart te brengen die je kunt delegeren, waardoor je de vrijgekomen tijd kunt inzetten om áán je bedrijf te werken. Dit levert niet alleen meer inzichten op, maar ook meer rendement op lange termijn. Dus wees de architect van je bedrijf en niet meewerkend voorvrouw!"

Marieke de Koning (47), managing partner De Reclamefabriek

Neem nooit klakkeloos advies aan van iemand die niet in jouw positie heeft gezeten

,,Als je een eigen bedrijf begint en je bent jong, krijg je vaak ongevraagd allemaal meningen over je heen - en nog vaker oordelend advies. Mijn belangrijkste advies is geweest om niet die goedbedoelde tips van iedereen over te nemen. Want bijna niemand is in dezelfde positie geweest. Dit heeft mij veel rust gegeven: uiteindelijk lult iedereen maar wat, en weet niemand wat de waarheid is."

Manon van Essen (30), oprichter Magioni

Besteed aandacht aan de mensen die je goedgezind zijn, niet aan degenen die je niet goedgezind zijn

,,Al op jonge leeftijd werd ik leidinggevende van de amusementsafdeling van Joop van den Ende Tv-producties. Veel oudere collega's hadden moeite met het feit dat ik veel jonger was. Ik probeerde juist hen voor me te winnen. Joop van den Ende zei: 'Je moet juist alle aandacht geven aan de mensen die wel meegaan en hen die je tegenwerken negeren - die komen uiteindelijk vanzelf wel mee.' Een wijze les: je bent gauw geneigd om te veel energie te steken in iets wat minder lukt, je kunt veel beter alle energie steken in wat wel lukt en dat verder uitbouwen."

Marijke Schaaphok (54), ceo Masmedia.tv

Koop je partner uit

,,Een direct en rationeel advies, van mijn man: waar vind je twee mensen die het altijd eens zijn, laat staan twee vrouwen? Het was intuïtief juist, maar er zat ook gedoe en verdriet op het verwerven van 100 procent van de aandelen. Het drukken van een eigen stempel, gaan staan voor 'directeur' zijn in plaats van collega. Dat was inhoudelijk altijd al wel het geval, maar nooit zo formeel. Handelen naar wat er is, in plaats van hoe je verlangt dat het zou kunnen zijn. Dat heeft mijn ondernemerschap gevormd: uit het patroon stappen van je (te) verantwoordelijk voelen voor samen."

Angela van de Loo (58), directeur Target Point International

Kies voor een privéchauffeur

,,Als ondernemer heb ik altijd tijd tekort. Ik zit gemakkelijk drie uur per dag in de auto, onderweg naar afspraken. Dus sinds ik een chauffeur heb, heb ik ineens drie uren extra tijd per dag! Het klinkt misschien oppervlakkig, maar het is de allerbeste tip die ik ooit heb gekregen. Hierdoor doet iedereen waar hij goed in is en kan ik doorwerken aan de groei van mijn onderneming. Tussendoor doet mijn chauffeur ook boodschappen, brengt mijn kleding naar de stomerij en stemt de weekagenda af met mijn secretaresse. Ideaal! We rijden overigens in een simpele oude auto, geen poeha."

Simone Heidema (46), oprichter en ceo CPI Risk, Finance & Governance

Stoot activiteiten waar je niet goed in bent zo snel mogelijk af

,,Vrouwen pakken alles er wel even bij, want het is toch ook zo gedaan en het kost ook geld om die bepaalde activiteiten uit te besteden; dit zit in onze genen. Hierdoor investeren wij te veel tijd in de zwakke aspecten van ons ondernemerschap. Vrouwen denken vaak dat ze zwakke elementen sterker moeten maken, maar we moeten juist meer de sterke kanten tonen en gebruiken. Mannen doen dit van nature al heel snel. Die hebben geen zin in de minder leuke aspecten. De investering in het afstoten van die aspecten haal je in omzet dubbel terug."

Karin Stoevenbeld-Kreber (47), DGA Interall Group BV en co-founder Bywalter bv

Neem een goede boekhouder

,,Goede raad van mijn oma Dientje uit Amsterdam. Zij weet als geen ander dat ik zo mesjogge ben van mijn werk dat ik sommige opdrachten graag gratis doe, of zelfs flink geld wil bijleggen. Als het evenement maar klopt. Vrouwelijk ondernemerschap is echt een pijnlijke spagaat. De afgelopen 23 jaar heb ik vaak offers gebracht: een chronisch tijdgebrek voor liefde, gezondheid, gezin en een plotselinge begrafenis. De show gaat altijd door. Daarom moet er onder de streep geld overblijven. Geld maakt niet gelukkiger, maar zorgt voor groei. Mijn bedrijf gaat goed, met energieke mensen op kantoor, blije klanten en zeven miljoen jaaromzet. Dankzij mijn oma en een ijzersterke boekhouder met een strenge blik."

Anna-Maria Giannattasio (49), eigenaar-directeur Puur Events