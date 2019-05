Nep-stages, te weinig loon: meer oneerlijke praktijken op de werkvloer

Werknemers in Nederland zijn in het afgelopen jaar vaker slachtoffer geweest van wanpraktijken of misstanden op de werkvloer. Onderzoek door de Inspectie SZW wijst uit dat bij meer dan de helft van de uitgevoerde inspecties sprake was van ongezond, onveilig of oneerlijk werk.

Het gaat goed met de Nederlandse economie en de werkloosheid loopt terug. De keerzijde van deze ontwikkeling is de groei van het aantal oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt. De meest voorkomende klachten waren onderbetaling of het in dienst houden van illegale werknemers uit het buitenland. Ook probeerden meerdere werkgevers via schijnconstructies de kosten van arbeid te verlagen.

Goedkoop

,,Sommige werkgevers proberen steeds op zoek te gaan naar goedkopere vormen van arbeid. Dat speelt vooral in sectoren waar de arbeidskosten een belangrijk deel zijn van de uitgaven”, legt voorlichter Elizabeth Palandeng uit. Daarbij moeten we vooral denken aan sectoren met veel ongeschoolde arbeid: land- en tuinbouw, de schoonmaaksector en de horeca. ,,De laatste jaren zien we ook meer vormen van oneerlijk werk in de cultuur en zorg. Bijvoorbeeld door nep-stages: stagiairs die gewoon volledig zelfstandig werk verrichten en daar niet voor betaald krijgen.”

Onderbetaling

De Inspectie SZW kreeg vorig jaar 7633 klachten binnen, zo’n 8 procent meer dan in 2017. Zo kreeg een schoonmaakbedrijf een flinke boete omdat het personeel te lang en voor een te laag loon liet werken. Andere bedrijven probeerden de cao te omzeilen. Dat was vooral aan de hand bij de distributiecentra, pakketbezorgers en installateurs. De meeste van de klachten en signalen in 2018 hadden betrekking op de Arbowet (40 procent), de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag (24 procent) en de Wet arbeid vreemdelingen (23 procent).

,,Het toegenomen aantal misstanden is een keerzijde van de economische groei. Als er meer wordt gewerkt, dan gebeurt er dus meer op de werkvloer. Dat zien we ook weer terug in de ongevalscijfers", zegt Palandeng. Vorig jaar vielen er 71 dodelijke slachtoffers. Een stuk meer dan de 54 ongelukken met dodelijke afloop een jaar eerder. Een ontwikkeling waar de Inspectie zich zorgen om maakt. Om die reden zal de inspectie tot en met 2022 het aantal medewerkers met circa 400 fte uitbreiden. In 2018 heeft de Inspectie 123 extra collega’s verwelkomd. De uitbreiding is mogelijk door extra middelen vanuit het regeerakkoord en moet vooral op het gebied van eerlijk werk leiden tot meer controles.