Net als drie generaties voor hem is Dick (32) melkwagenchauffeur: ‘Het is mij met de paplepel ingegoten’

Studenten Startpakket Zo zorg je dat werkgevers jouw cv interes­sant vinden

14:23 Nog even en dan breekt een nieuw schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie ‘Studenten Startpakket’ probeert deze site je op weg te helpen met tips over werk, wonen, vervoer, tech, koken & eten. Deze aflevering: een goed cv.