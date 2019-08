Net als drie generaties voor hem rijdt Dick (32) een melkwagen: ‘Met de paplepel ingegoten’

Wie in de nacht door de polder rijdt, is hem misschien weleens tegengekomen: Dick Langerak met zijn melkwagen. De melkvervoerder haalt de melk op bij de boeren en vervoert die naar de fabriek. ,,Melktanks bij de boeren moeten worden geleegd, ook ‘s nachts.’’



Als een echte chauffeur draait hij zijn melkwagen achteruit de dijk af. Het is inmiddels tegen 22 uur als Langerak (32) in Lexmond bij twee boerderijen de melk ophaalt. Begin van de avond stapte hij in zijn RMO, Rijdende Melk Ontvanger. Zijn nachtdienst duurt tot ongeveer 6 uur ‘s ochtends.



,,Lange avonden en nachten, maar ik vind het heerlijk rustig’’, zegt hij. ,,De hele polder voor mezelf.’’ Wanneer de tank leeg is en de melk in zijn melkwagen zit, kleurt de lucht in de polder door de ondergaande zon roze en rood boven de rivier de Lek. Genietend van het uitzicht rijdt hij de dijk weer op.



,,In 1950 begon de eerste Langerak met het ophalen van de melk. Inmiddels ben ik de vierde generatie’’, legt hij trots zijn familiegeschiedenis uit. ,,Het is mij met de paplepel ingegoten. Ik kan mij ook geen ander vak voorstellen. Van jongs af aan riep ik al dat ik melkvervoerder wilde worden.’’



Dertien jaar geleden begon hij met deze baan. De eerste tien jaar samen met zijn vader, de laatste drie jaar voor zichzelf. Inmiddels rijden er drie andere chauffeurs bij hem, onder wie zijn broer Wesley Langerak. ,,Het is en blijft een familieding.’’