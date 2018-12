Nienke is doof en werkt als kok in het Hilton

Ze is open, leergierig, doortastend. En doof. Nienke Schouten (29) werkt als kok bij Hilton Amsterdam Airport Schiphol. In het begin was het wennen hoe ze met haar horende collega’s moest communiceren. En zij met haar.

Heel Holland Bakt-kandidaat Cas (23) is net als Nienke doof. Hij zou het mooi vinden om aan auditief beperkte mensen te laten zien dat als je iets leuk vindt en je ervoor gaat, er heel veel mogelijk is. Ook Nienke is een persoon met een duidelijke doelstelling in het leven: andere mensen laten zien waartoe zij in staat is met haar beperking.

Haar chef bij Hilton Amsterdam Airport Schiphol, Edwin van den Heijkant, zag in het begin nog wel een aantal beren op de weg. ,,Een keuken is groot en hectisch. Er lopen 55 man rond. Dus hoe gaat ze zich staande houden? Hoe krijgt ze de vibe van de keuken mee? Hoe ga ik haar de processen en recepturen uitleggen? Wij kunnen geen gebarentaal.”

,,Toen ze twee jaar geleden kwam solliciteren, nam ze een tolk mee”, vertelt Van den Heijkant. ,,Ik heb veel interviews afgenomen, maar dit was voor mij ook wennen. In het begin was ik geneigd om tegen de tolk te praten, maar dat moet je dus niet doen, want daar heb je het gesprek niet mee.”

Nienke kon zijn angsten voor het werk in de hectische keuken gelijk ondervangen door te zeggen dat ze in de eerste week een tolk mee zou nemen, dat ze kan liplezen en ook met schrift uit de voeten kan. ,,Nu wordt er in de keuken over en weer op telefoons getikt, grappig om te zien hoe het gaat. Maar de belangrijkste doorslag was dat ik bij haar het vuurtje voelde branden. Ze is heel gepassioneerd over eten en drinken. Ze wilde een volgende stap maken in haar carrière. Niet meer in de productielijn staan bij de keuken van het ziekenhuis, maar meedenken over gerechten en recepturen.”

Jobcoach

Volledig scherm Nienke aan het werk. Zij wordt begeleid door een jobcoach van Werkpad. Deze organisatie brengt werkgevers in contact met talentvolle werkzoekenden met een arbeidsbeperking, zoals doven en blinden. © Hilton Nienke wordt begeleid door een jobcoach van Werkpad. Deze organisatie brengt werkgevers in contact met talentvolle werkzoekenden met een arbeidsbeperking; mensen die blind, slechtziend, slechthorend, doof of doofblind zijn, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of autisme hebben. Ook geven ze de werknemer en zijn of haar collega’s op het werk begeleiding. ,,De keuken is een harde wereld, de jobcoach is haar veilige haven. In het begin werkte ze vijf dagen, maar omdat ze zoveel energie moet bijgeven om haar beperking te corrigeren heb ik vier dagen voorgesteld.”

Het feit dat ze niet kan horen, heeft er volgens Van den Heijkant wel voor gezorgd dat haar zintuigen op andere vlakken beter is ontwikkeld. ,,Zoals haar gevoelsleven. Ze voelt feilloos aan of er een goede sfeer is in de keuken en al helemaal als er een donkere wolk hangt. Het is fijn dat ook wij back-up krijgen van haar coach. Wanneer een kok bijvoorbeeld brownies niet secuur snijdt, dan ga je even snel naast hem staan en doe je het voor. Bij Nienke is daar wat meer tijd voor nodig. Je moet goed letten op hoe je feedback geeft. Op je lichaamstaal en de sfeer. Door haar leer ik ook beter communiceren naar het andere personeel.”

Première

Vandaag gaat bij Hilton Amsterdam Schiphol Airport een korte film over Nienke’s werk in première. Met de film hoopt Nienke andere dove en slechthorende jongeren te inspireren om de stap te zetten naar werk waarin zij hun talent kunnen ontplooien. ,,Doordat een instantie als Werkpad bij ons aanklopt, word je getriggerd om na te denken over het aannemen van mensen met een beperking. We zijn geen sociale werkplaats, werken met commerciële budgetten en een personeelsaantal gerelateerd aan een omzet. Maar we zijn ook op zoek naar unieke mensen.”

Chef Van den Heijkant vindt het goed om te kijken naar iemands positieve en ontwikkelpunten in plaats van naar wat iemand niet kan. ,,Drive is ontzettend belangrijk, de rest kun je allemaal bijleren. Nienke gaf laatst bij me aan dat ze graag op andere plekken in de keuken wilde meedraaien. Ook staat ze altijd vooraan als we een demo hebben over wild of vis. Haar droom vind ik ook mooi: ze wil later een doven-restaurant oprichten om te laten zien dat het kan.”

Het filmpje is vanaf donderdagmiddag te bekijken op het Youtubekanaal van Werkpad.