'Niet de baas verwacht bereikbaarheid, maar juist eigen collega's'

Mag dat?Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma's op de werkvloer. Aflevering 9: Moet je altijd bereikbaar zijn?

Julia (29) werkt al een aantal jaar bij hetzelfde bedrijf, vertelt ze. Haar manager kent haar goed en weet dat ze bereid is hard te werken. Nu wordt ze steeds vaker 's avonds en in het weekend op haar mobiele telefoon gebeld of ze even bij wil springen, of nog even snel wat vragen kan beantwoorden. Dit gaat nu ten koste van haar vrije tijd. Kan ze bij haar werkgever aangeven dat ze dit liever niet heeft? Of hoort dit er nu eenmaal bij?

De Kenner

Erna de Vries is arbeidspsycholoog en coach. ,,Hoe vaak het gebeurt, is afhankelijk van de cultuur van de organisatie. Er zijn organisaties waar het een echte regel is dat je altijd bereikbaar bent, dit zijn vaak de wat hardere zakelijke organisaties. Je hebt ook bedrijven waar het niet de regel is, maar waar wel gebruik gemaakt wordt van een WhatsAppgroep met collega's. Het wordt dan niet altijd geaccepteerd om zo'n groep op stil te zetten."

Deze continue bereikbaarheid zorgt voor veel stress bij werknemers. De Vries: ,,Dat geldt overigens niet alleen voor bereikbaarheid in relatie met je werk. We moeten tegenwoordig sowieso altijd bereikbaar zijn, en dat verhoogt stress. Zelfs wanneer het niet expliciet verwacht wordt, heeft men soms het gevoel dat het erbij hoort. We houden het met elkaar in stand. Mensen moeten leren om de grens tussen werk en privé beter te bewaken."

Mark van den Berg, organisatiedeskundige: ,,We leggen het onszelf op. Mensen willen continu op de hoogte zijn en niets hoeven missen. Het is ook niet altijd de werkgever die bereikbaarheid verwacht, maar de collega's onderling. Wanneer jij 's avonds niet op een berichtje reageert, heeft iedereen daar gelijk een mening over. Zo houden we de cirkel zelf in stand."

Deze bereikbaarheid gaat ook door tijdens de vakanties. Van den Berg: ,,Mensen hebben in de regel drie of vier dagen nodig om in de vakantiesfeer te komen. Wanneer je je e-mail blijft checken, kom je nooit 'los'. Je hoofd blijft altijd deels bij je werk."

,,Ik vrees ook voor de toekomst, het wordt misschien alleen maar erger. Mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen zijn opgegroeid met een mobiele telefoon. Die cultuur van bereikbaarheid kan zelfs nog steviger worden wanneer de nieuwe generatie aan het werk is", aldus Van den Berg.

De Oplossing

Veel mensen denken onterecht dat er wordt verwacht dat ze altijd bereikbaar zijn. Van den Berg: ,,We voeren zelf de druk op en zijn niet in staat om nee te zeggen. We willen overal een vinger in de pap hebben. Het is belangrijk dat mensen inzien dat ze dit grotendeels zelf veroorzaken. Zelf denken ze blijkbaar dat die verwachting er wel is, dus een werkgever moet dit echt naar ze uitspreken."

Julia hoeft dus niet buiten kantoortijden bereikbaar te zijn. Als ze het niet fijn vindt dat ze vaak buiten werktijd gebeld wordt, is de eerste stap om netjes het gesprek aan te gaan. De Vries: ,,Maak bespreekbaar wat het met je doet. Spreek bijvoorbeeld af om niet je werkmail te checken op je vrije dag, ook al is het moeilijk."

