Niet dol op netwerken? Zo maak je het leuk én nuttig

PodcastLoop je in je uppie rond op een nieuwsjaarsborrel straks? Neem je dan in ieder geval voor om plezier te hebben, zegt netwerkexpert Judith Smits. Je trekt daarmee mensen aan en creëert zo zakelijke kansen voor jezelf én anderen.

Da’s gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar lol hebben in netwerken ís mogelijk, en levert veel op. Je vergroot je uitstraling en mensen onthouden je beter; gouden kapitaal in deze netwerkeconomie, schrijft work-lifeplatform Intermediair. In haar nieuwe boek De FUNfactor leert Judith Smits je stap voor stap om slimmer en met meer plezier te netwerken. Zij kon het leren, dus kan iedereen het, schrijft ze. Ooit noemde haar middelbare schoolleraar haar ‘onzichtbaar’, iemand die hij niet zou onthouden. Ze besloot het tegendeel te gaan bewijzen.

Fundament

Maar eigenlijk gaat daar een belangrijke fase aan vooraf, beschrijft Judith Smits in De FUNfactor. Die ‘F’ staat namelijk voor fundament, en dat ben jij zelf. Voor je mensen ontmoet, is het slim om scherp te hebben wat je wilt, wie je zelf bent en wat je te bieden hebt. Vooruit, bereid thuis ook maar een pasklare netwerkpitch voor (zestig woorden ongeveer), zodat je ter plekke niet stilvalt. Je neemt je voor om het oké te vinden als je fouten maakt, want daar leer je van (‘een groeimindset’). En dan ga je concreet aan de voorbereiding. Vraag de sprekers- en deelnemerslijst op. Stel jezelf één doel: bijvoorbeeld die accountmanager van die belangrijke klant daar aanspreken. Eén doel moet lukken toch? Daarvoor kun je jezelf gemakkelijk belonen. Verder sta je open voor spontane ontmoetingen.

Uitstraling

Deel twee (de ‘U’) van de FUNfactor-methode is je uitstraling versterken, want 55 procent van je eerste indruk wordt bepaald door je uiterlijk en lichaamstaal. Weersta dus thuis de neiging om voor donkere, veilige kleding te kiezen. In dat kleurrijke jasje stap je meteen krachtiger de vloer op. Het maakt veel uit of je het liefst wilt duiken, of dat je ten volle aanwezig bent en je power en warme belangstelling in de strijd gooit. Het doel is zichtbaar zijn, zodat mensen je goed onthouden.

Als je al die gereedschappen van te voren in stelling hebt gebracht, ben je klaar voor de ’N’: nieuwe connecties maken voor jezelf en anderen.

Nieuwe connecties

Netwerken draait in deze tijd steeds minder om meteen scoren en resultaat ‘halen’, het gaat om verbinding maken, zegt Judith Smits, en daar kun je prima plezier in hebben. ‘Bedenk vooral dat je niet alleen die persoon spreekt, maar ook het hele netwerk achter hem’, zegt ze met klem. Neem daarom ook goed afscheid, bijvoorbeeld door eerlijk te zeggen dat je nog een paar mensen wilt spreken. Digitaal contactgegevens uitwisselen via de app Clinck, en vrij en vrolijk op naar de volgende ontmoeting.Het netwerken heeft Judith Smits zelf veel gebracht, schrijft ze. En ja, haar über-concrete tips werken aanstekelijk. Zo ga je bijna voor de lol op zoek naar het volgende netwerkevent. Meer weten? Luister dan de Intermediair podcast Work in Progress met Judith Smits.

