Niet iedereen profiteert van nieuw ouderschapsverlof: ‘Het wordt een elitair gebeuren’

Van de 26 weken ouderschapsverlof worden straks 9 weken deels betaald door een uitkering van 50 procent van het dagloon. Het is een stap in de goede richting, zegt het CNV. ,,Maar dit is nog niet helemaal wat we willen’’, zegt voorzitter Piet Fortuin. Volgens hem zullen alleen ouders met hogere inkomens gebruik gaan maken van de regeling. ,,Mensen met lagere inkomens kunnen met vijftig procent van het loon de hypotheek of de huur niet betalen. Dan gaan ze het niet opnemen.’’

Elitair gebeuren

Het verlof zal ook niet eerlijk verdeeld gaan worden tussen beide partners, denkt het CNV. De man zal door de nieuwe regeling minder snel verlof opnemen, de vrouw zal er sneller voor kiezen om meer thuis te zijn bij het kind. ,,Dan is de keuze inderdaad snel gemaakt: degene met het hoogste inkomen blijft werken”, zegt Fortuin. Maar het zou juist geen rekensommetje moeten zijn van wie voor hoeveel inkomen gaat zorgen als de baby er is. ,,Het wordt op deze manier een elitair gebeuren en dat moeten we niet willen.’’

Daar sluit Marjet Winsemius, directeur van de Stichting Voor Werkende Ouders, zich bij aan. ,,Wij denken dat dit alleen maar rolbevestigend gaat werken. Vaders blijven gewoon doorwerken en moeders blijven langer thuis.’’ Volgens Winsemius kijken vaders sowieso heel anders naar de financiën. ,,Mannen laten zich meer leiden door een financiële prikkel, ze willen graag zorg kunnen dragen voor het gezin. Veel vaders zullen zich afvragen waarom ze 9 weken partnerverlof zouden opnemen als die maar voor 50 procent betaald worden.’’

Quote Wij denken dat dit alleen maar rolbevesti­gend gaat werken. Vaders blijven gewoon doorwerken en moeders blijven langer thuis Marjet Winsemius, Stichting Voor Werkende Ouders

100 procent

De oplossing volgens CNV-voorzitter Fortuin? Die 9 weken ouderschapsverlof voor 100 procent betalen. ,,Dit zou overheidsbeleid moeten zijn, want als je niet onder een cao valt, heb je sowieso nergens recht op.’’ Betaald ouderschapsverlof van 9 weken, zorgt voor een gelijkere verdeling tussen partners in de zorg voor het kind. ,,Dat weet ik wel zeker. Vaders willen evenveel doen en zijn net zo enthousiast als moeders.’’

Een gelijke rol voor beide ouders is daarnaast beter voor het kind, weet Winsemius. ,,Voor kinderen is een goede hechting met beide ouders heel belangrijk en dat lukt alleen als ouders evenveel tijd met hen doorbrengen.’’

Kleine lettertjes

Hoewel we volgens zowel het CNV als de Stichting op de goede weg zitten, wordt het met alle wijzigingen en uitbreidingen voor ouders niet makkelijker om door de bomen het bos nog te zien. ,,Dat is een groot nadeel, er kleven veel kleine lettertjes aan de regelingen. Niet voor iedereen geldt hetzelfde.’’ Daarom vindt de Stichting voor Werkende Ouders dat ook werkgevers meer informatie zouden moeten geven. Winsemius: ,,Ga het gesprek aan met je werknemers en vraag ze hoe ze het gaan doen als de baby er is en wat jij voor ze kan betekenen.’’