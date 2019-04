Niet iedereen vrij op vreemde feestdag: ‘Zeur niet over dag werken’

Goede VrijdagHeerlijk lenteweer en twee officiële feestdagen om daar een extra lang weekend van te kunnen genieten. Helaas is dat voor lang niet iedereen weggelegd. Veel bedrijven en organisaties zijn vandaag op Goede Vrijdag gewoon open. En dat is helemaal niet erg. ,,We hebben al hartstikke veel dagen vrij.’’

Goede Vrijdag, de dag waarop we herdenken dat Jezus terecht werd gesteld, is een vreemde feestdag, schrijft vakbond CNV op haar website. Waar de meeste mensen vrij zijn met kerst en bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag, geldt dat in mindere mate voor Goede Vrijdag. Veel scholen zijn dicht en ook gemeentehuizen sluiten hun deuren, maar bij een flink aantal bedrijven wordt gewoon doorgewerkt. Ook de effectenbeurzen zijn gewoon open.

Niet verplicht

Goede Vrijdag is geen verplichte vrije dag, meldt de MKB-servicedesk op de website. ,,Je bent als onderneming dus niet verplicht om je onderneming te sluiten of je werkgevers vrij te geven.’’ Of je wel of niet vrij bent hangt af van de afspraken die gemaakt zijn in de CAO. Een woordvoerder van FNV bevestigt dat. ,,Het is geen vrije dag die vanuit de overheid is opgelegd. Dat kan ook niet’’, zegt zij. ,,Het wordt aan werkgevers en werknemers over gelaten.’’ Of een bedrijf of organisatie vandaag de deuren sluit, hangt meestal af van het belang dat zij hechten aan Goede Vrijdag. ,,Als mensen het belangrijk vinden om vrij te zijn, dan kan ervoor gekozen worden om dicht te gaan.’’

Tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren zijn de meeste bedrijven en winkels wel dicht, zegt de woordvoerder van FNV. ,,Dat zijn gangbaardere feestdagen.’’ Al stond ook de viering van Tweede Pinksterdag enkele jaren geleden onder druk. ,,Toen gingen er stemmen op om die te ruilen voor een andere feestdag’’, zegt de woordvoerder. ,,Maar dat is nog niet gebeurd.’’

Bijzondere sfeer

In sectoren zoals de zorg en bijvoorbeeld de horeca wordt vrijwel altijd, en dus ook vandaag, gewoon doorgewerkt. Ook steeds meer winkels zijn open tijdens nationale feestdagen. ,,Een veel genoemd voordeel om te werken tijdens een nationale feestdag, is de bijzondere sfeer op de afdeling’’, zegt een woordvoerder van V&VN, de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen. ,,Het is vaak gezelliger, er is minder stress en de collega’s maken er samen met cliënten of patiënten iets leuks van.’’ Zo wordt er tijdens nationale feestdagen extra moeite gestoken in de maaltijden en de aankleding daarvan.

Een ander voordeel is de toeslag. In de CAO van veel zorgmedewerkers is vastgelegd dat zij extra betaald krijgen als zij werken tijdens een nationale feestdag. ,,Het grootste nadeel is dat je het samenzijn met familie en vrienden deels mist’’, zegt de woordvoerder van V&VN. ,,Maar dat wordt door sommige juist weer als een voordeel ervaren.’’

Quote Het is mooi weer. Ga buiten lunchen om daarvan te genieten Bart Flos

Stralend weer, een nationale feestdag en toch gewoon aan het werk; het recept om eens lekker te klagen bij de koffieautomaat. Coach, stand-up comedian en auteur van Het anti-klaagboek (‘eerste hulp bij zeuren en zaniken’) Bart Flos, moedigt werknemers vandaag aan eens lekker hun hart te luchten, maar daar vooral niet in te blijven hangen. ,,Het is mooi weer. Ga buiten lunchen om daarvan te genieten. En bovendien, we hebben in Nederland al hartstikke veel vrije dagen.’’

Klagen

Volgens Flos zijn Nederlanders heel erg bedreven in het klagen. ,,Over kleine dingetjes: een ingegroeide teennagel, een vertraagde trein of werken op een feestdag.’’ En dat geklaag heeft ook een functie. ,,Het zorgt voor saamhorigheid.’’ Te lang doorzeuren is echter schadelijk, benadrukt de coach. ,,Het heeft niet alleen effect op jezelf, maar vooral ook op je omgeving. Mensen vinden je uiteindelijk niet meer zo leuk als je vaak klaagt.’’ En je belandt snel in een negatieve spiraal. ,,Van de trein die vertraging heeft, naar de NS kan niets en Rutte eigenlijk ook niet enzovoort.’’

Quote Je bent gezond, hebt fijn werk. Dan ga je toch niet lopen zeuren over een dagje werken? Bart Flos

Hij drukt klagers op het hart om ook eens de positieve zaken te benadrukken. ,,Je bent gezond, hebt fijn werk, kan de huur betalen en gaat twee keer per jaar op vakantie. Dan ga je toch niet lopen zeuren over een dagje werken?’’

En als het tellen van je zegeningen niet helpt, bedenk dan dat je vandaag niet de enige bent die gewoon op kantoor zit.

Het CBS heeft geen cijfers over hoeveel mensen precies vrij zijn met Goede Vrijdag. In het onderwijs werken ongeveer 414.000 mensen. Bij de gemeenten zijn dat er zo’n 145.000. Bij elkaar opgeteld heeft dus ongeveer 6,5 procent van de beroepsbevolking een dagje vrij. En genieten van een lang paasweekend kan voor veel werknemers alsnog. Op Tweede Paasdag sluiten veel bedrijven wél hun deuren.

In de Succesminuut geeft Charlotte van ‘t Wout (carrièrecoach en onze columnist) je drie tips hoe je je werk overleeft als al je collega’s op vakantie zijn: