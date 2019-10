Niet met de auto maar met de fiets naar werk? Dit bedrijf geeft je een iPad cadeau

Bol.com wil het personeel stimuleren voor het openbaar vervoer te kiezen in plaats van de auto. Sinds kort kunnen werknemers van het hoofdkantoor in Utrecht met een speciale shuttlebus naar het werk. Het bedrijf wil op deze manier collega’s tegemoet komen in de laatste kilometers vanaf Utrecht Centraal naar hun werkplek op bedrijventerrein Papendorp. ,,Ons pand ligt iets verder van het station en is minder goed te bereiken met de reguliere stadsbus”, zegt HR-directeur Ellen Coopmans van Bol.com. Het ongemak van dat laatste stukje tussen station en kantoor zou werknemers kunnen laten besluiten toch maar de auto te pakken. Dat wilde het bedrijf voorkomen.

Express

Coopmans: ,,We hebben onze collega’s gevraagd of ze met het openbaar vervoer zouden blijven komen als we daar een oplossing voor vonden.” Dat bleek het geval, waarna het bedrijf de Bol.com Express bedacht, een shuttlebus die vanaf het centraal station in Utrecht elke acht minuten telkens acht werknemers richting het hoofdkantoor rijdt. Het busje kan acht werknemers per keer vervoeren.

Er staan volgens Coopmans echter geen drommen werknemers te wachten bij de halte tot ze meekunnen. Het bedrijf geeft werknemers enige keuzevrijheid in hun begin- en eindtijden. ,,We willen dat hun werkende leven goed aan kan sluiten op hun privéleven. Sommige werknemers beginnen liever vroeg zodat ze vroeg thuis zijn, voor anderen werkt het andersom beter. Iedereen bepaalt zelf wat goed werkt. Daarom laten we meerdere busjes rijden.” In de ochtenden rijdt de bus tussen half 8 en half 11, en in de avonden tussen 4 en 7.

Elke dag nemen 140 werknemers van Bol.com de shuttlebus vanaf Utrecht CS naar het hoofdkantoor op bedrijventerrein Papendorp.

Voorbeeld

Bol.com heeft de busjes niet alleen maar bedacht om mensen blij te maken. Het zorgt er ook voor dat de vervuilende auto wat vaker thuisblijft. ,,Bol.com is een groot bedrijf en wil zowel in Nederland als België het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid,” licht Coopmans toe.

Inmiddels maken 140 collega’s van de in totaal 1800 dagelijks gebruik van de shuttlebus. Dat lijkt misschien niet veel, maar sowieso reist ‘slechts’ dertig procent met het openbaar vervoer naar het werk. Veel werknemers wonen volgens het bedrijf in de nabije omgeving en pakken de fiets.

Bol.com is niet de eerste die een bedrijfsbus laat rijden. Veel industrie- en havenbedrijven met slecht bereikbare werkplaatsen, brengen werknemers al sinds jaar en dag met busjes naar het werk. Zo kunnen mensen die op de Rotterdamse Maasvlakte werken vanaf diverse woonplaatsen in de omgeving tegen een gereduceerd tarief een shuttlebus naar een transferium pakken en daar op de gratis bedrijfsshuttle stappen.

Fietsspaarpunten

Bij chipmachinemaker ASML, met verschillende kantoren in Eindhoven, hebben ze sinds januari ook een busje om collega’s te stimuleren met het openbaar vervoer te komen. Voornaamste reden: de wegen rondom Eindhoven waar de kantoren van ASML gevestigd zijn, slibben dicht. Lange files in de ochtend- en avondspits zijn aan de orde van de dag. De ASML-snelbus rijdt zes keer per uur vanaf het station in Eindhoven direct naar het kantoor in Veldhoven.

,,We willen mensen graag uit de auto krijgen en met het openbaar vervoer laten komen, of op de fiets,” zegt Monique Mols, woordvoerder van ASML . Dat fietsen stimuleert ASML met kortingen op e-bikes, ruime fietsenstallingen en een eigen fietsenmaker.

Maar het slimme fietspuntensysteem waar ASML al jaren mee werkt is misschien wel de grootste hit onder werknemers. Door op de fiets naar werk te komen kunnen zij punten sparen die ingewisseld kunnen worden voor cadeaus. Per kilometer krijgen ze één punt. Met een zender op de fiets wordt dit puntenaantal automatisch bijgehouden. Wie bijvoorbeeld 8300 punten bij elkaar gefietst heeft, kan deze inruilen tegen een iPad.

,,De zender ziet wanneer ik door de toegangspoorten kom. Dan weet het systeem dat ik op de fiets ben gekomen,” , legt werknemer Jos Vreeker uit. Op deze manier heeft hij al vele punten bij elkaar gespaard. ,,De iPad die ik hier heb liggen, daar heb ik geen cent voor hoeven te betalen.” Fietsen in de gure wintermaanden levert bovendien extra punten op, dan wordt het aantal punten verdubbeld.

Hubs

Daarnaast probeert ASML samen met andere werkgevers en verschillende overheden iets te doen aan de vervoersproblematiek rond hun kantoren. In december vorig jaar maakte het bedrijf hiervoor 12,5 miljoen vrij. Afgelopen maandag werd een nieuwe overeenkomst gesloten met veertien bedrijven uit de regio, onderwijsinstellingen en overheden om tot nieuwe oplossingen te komen voor collectief vervoer. Mols: ,,Als je iets wil veranderen heb je de overheden nodig en andere grote werkgevers, anders gaat dit zeker niet lukken.”

Naast meer fietspaden, moeten op strategische plekken ‘hubs’ komen waar werknemers hun auto achter kunnen laten en op een directe buslijn richting het werk kunnen stappen. Een eis van de partijen: de bussen moeten wel over vluchtstroken en busbanen kunnen om files te vermijden. ,,Mensen die niet op de fiets naar het werk kunnen gaan omdat dit echt te ver is, willen we zo ook uit de auto krijgen.”