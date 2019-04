Nieuw beroep: vloggen met het hele gezin

Het is tegen middernacht. Voor Sem (6) en Jesse (8) is het nog geen bedtijd. Samen met vader Ramon (38) de Bakker staan de energieke rakkers voor de Wijchense indoorspeeltuin Monkey Town. Hun mond valt open als de eigenaar de deuren opent. ,,Mogen we hier écht spelen?”, klinkt het vol verbazing. Ze sprinten naar de trampoline. Om even later verstoppertje te spelen met speelgoedlaserguns.