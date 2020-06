Nieuw pensioenakkoord: dit is wat er precies verandert

Video Dit jonge onderne­mers­stel verkoopt mobiele airco’s en loopt dankzij hittegolf binnen

23 juni Ze hebben pas anderhalf jaar verkering, maar besloten al hun spaargeld in hun bedrijf in mobiele airco's te stoppen. Heel spannend, maar gelukkig voor Bodhi Verhaaf (23) en Jamilla Bräkling (22) uit Deventer kondigde het KNMI een hittegolf aan. ,,We hebben het opeens zes keer zo druk.”