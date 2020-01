Nieuwe baan? Onderschat de financiële gevolgen niet

Dat blijkt uit een onderzoek van financieel dienstverlener Nationale Nederlanden onder ruim 1200 werkende Nederlanders. Meer dan de helft (52 procent) denkt dat er naast salaris weinig verandert op het gebied van financiën bij een baanwisseling, 25 procent heeft geen idee wat de gevolgen zijn voor de financiële situatie.

Onderzoeker Roland Krijger houdt zich bij de financieel dienstverlener bezig met het verbeteren van klantervaringen: ,,We merken dat de financiële gevolgen onderschat worden. In een gesprek gaf iemand aan ineens toeslagen te moeten terugbetalen nadat hij was gewisseld van baan. We denken misschien dat iedereen dit weet, maar veel mensen zijn zich hier niet bewust van.”

Salaris en pensioen

Van de mensen die zich bewust zijn van financiële veranderingen denkt meer dan de helft dat dat hem zit in het salaris, maar 16 procent verwacht dat er iets zal veranderen in de pensioenopbouw. Krijger: ,,Het lijkt vanzelfsprekend dat werkenden pensioen opbouwen, maar sommige werkgevers hebben geen pensioenregeling en dan is het handig om zelf actief bij te dragen. Pensioen is in feite uitgesteld salaris.” Zo kan een werknemer bedrogen uitkomen en onderaan de streep - ondanks een hoger salaris - niet meer verdienen dan bij een eerdere baan.

,,In bijna alle gevallen wijzigt er wel iets", zegt Krijger. ,,Toeslagen, de premie voor de zorgverzekering, de vergoeding van de reiskosten, een leaseauto of een autoverzekering. Ook het salaris bestaat uit meerdere componenten die een rol kunnen spelen op het loonstrookje: een dertiende maand of eventuele bonusregelingen. Er zijn veel dingen die mensen over het hoofd kunnen zien.” In het onderzoek gaf 25 procent aan geen idee te hebben van de financiële gevolgen bij een baanwissel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat een groeiend aandeel van de beroepsbevolking van baan wisselt.

Hoe erg dat is en hoe nadelig (of voordelig) de financiële gevolgen kunnen uitpakken, verschilt per persoon en per situatie. Het kan een tientje per maand zijn, maar in sommige gevallen moeten mensen ook wel eens honderden euro's terugbetalen. Belangrijk is daarin de bewustwording, denkt Krijger, die verantwoordelijk is voor de Werk Wissel Wijzer en daarmee dat bewustzijn wil creëren. ,,Hoe eerder dit onderwerp van gesprek is en hoe bewuster je je ervan bent, hoe beter.”

Onderhandelen

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen moeite hebben met inzicht krijgen in deze financiële gevolgen (51 procent) en dat 58 procent moeite heeft met onderhandelen over het salaris. Bijna de helft (49 procent) vindt het bovendien lastig om de verschillen tussen werkgevers met elkaar te vergelijken.

Krijger: ,,Ik denk dat het financiële gedeelte van een baan belangrijk is, maar niet het allerbelangrijkste. Als je je prettiger voelt in een andere functie en bij een ander bedrijf, moet je daarvoor kiezen en kan het een bewuste keuze zijn dat je er misschien wat op achteruit gaat. Maar het is wél prettig als je voorbereid bent op de financiële gevolgen en daarnaar kunt handelen als dat nodig is.”

