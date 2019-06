Nieuwe functie in het verzorgingstehuis: sfeermaker in de woonkamer

Zorggroep Ter Weel heeft een nieuwe functie in het leven geroepen voor haar negen locaties in Zeeland: medewerker wonen. Hun werk? Zij zorgen voor sfeer in de huiskamers van de verzorgingstehuizen.

Natuurlijk, zegt manager Zorg en Behandeling André Lokerse, hadden ze graag meer verpleegkundigen aangenomen. Ook al worden de personeelstekorten in de gezondheidszorg in snel tempo kleiner, dan nog zijn er over drie jaar 55.000 man méér nodig dan er beschikbaar zijn. Ook bij het Zeeuwse Ter Weel is er continu grote vraag naar verplegend personeel. Maar ja, vindt ze maar eens.

600 Bewoners

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft extra geld uitgetrokken om de tekorten weg te werken. Voor Ter Weel - 9 locaties, 600 bewoners - komt dat neer op 1,9 miljoen euro. ‘Wat vinden jullie het grootste pijnpunt?’, vroeg de zorginstelling aan haar bewoners en familieleden. ,,Uit die rondgang bleek dat mensen willen dat er meer gedaan wordt met de ouderen, meer uitjes onder meer.” Elke dag erop uit met z’n allen gaat niet, legt Lokerse uit, maar meer aandacht geven aan de bewoners kan wél.

Quote Elke dag krijg tenminste één bewoner extra aandacht André Lokerse

De nieuwe ‘medewerkers wonen’ krijgen daarom als opdracht mee: zorg dat het verzorgingstehuis als thuis voelt. Doe wat je in huis ook doet. ,,Thuis moet er stofgezogen worden, gaat er weleens iets kapot dat gerepareerd moet worden, maar los van de huishoudelijke klusjes doe je als familie ook leuke dingen met elkaar. Dat hoort allemaal bij het werk van deze nieuwe medewerkers.” Neem een oudere mee naar buiten, is het advies, doe mee met bingo, help met breien of speel mee met sjoelen. ,,We hebben tegen ze gezegd: geef niet alleen aandacht aan degene die er luidruchtig om vraagt, maar vergeet ook de stille niet. Elke dag krijg tenminste één bewoner extra aandacht.”

Jaarcontract

Bijzonder is dat deze nieuwe medewerkers - nu al 30, nog eens 13 binnenkort - hiervoor geen betaald werk hadden. Ze hebben geen (geschikt) diploma, of zaten al langer werkloos thuis. Ook zij krijgen met een jaarcontract bij Ter Weel op zak een nieuwe kans. Bovendien hebben de verzorgenden weer meer tijd voor hun eigenlijke werk.

Onderdeel van het plan, dat goedgekeurd moest worden door het zorgkantoor van de overheid, is dat bezoekers wordt gestimuleerd ook iets te doen met hun vader, moeder, opa of oma. Omdat dat goed is voor hun welzijn. ,,Het kan best zwaar zijn om bij iemand op bezoek te gaan die je niet meer herkent, of die elke vraag tien keer stelt. We hebben onder meer spellen in huis en ruimtes ingericht met foto’s van de natuur waar je samen over kunt praten.” Zo wordt een bezoek voor beiden aangenamer.