Nieuwe tool moet inzicht geven in carrièrekansen zorg: ‘Verrassend, ik kan ook pedicure worden’

,,We zien dat - naast geld - opleidingen en ontwikkeling belangrijke argumenten zijn om in de zorg te blijven werken. Met Zorginspirator hopen we het zo interessant te maken dat mensen niet vertrekken”, aldus Elise Merlijn, initiatiefnemer namens vakbond FNV. Vanmiddag wordt de tool, een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties officieel gelanceerd. Het idee? Zorgmedewerkers vullen gegevens in en deze, onafhankelijke, website laat zien wat voor banen en carrières er mogelijk zijn binnen de zorgsector.

Angelique Valks (49) werkte als operatieassistente en maakte twee jaar geleden een switch naar een andere functie: ze werd aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg ,,Ik heb al die stappen zelf genomen en dan moet je je kwetsbaar opstellen. Zodra je het uitspreekt, gaan leidinggevenden dingen verwachten en dat kost tijd”, zegt ze. ,,Zo’n tool kan voor mensen een steuntje in de rug zijn. Het is mijn grootste angst dat mensen afhaken omdat ze het werk niet leuk vinden. Maar er zijn veel mogelijkheden om je te ontwikkelen, cursussen te volgen of om iets anders te doen in de zorg.”

Quote Er kwamen verrassen­de dingen naar voren. Je kijkt in eerste instantie toch vooral binnen je eigen werkgebied Anja Bloemers

Zelf initiatief nemen

Zorgmedewerkers die op zoek zijn naar uitdaging of een nieuwe baan, vullen in de Zorginspirator in wat voor diploma’s en competenties ze hebben, wat voor functie ze hebben en willen en vervolgens biedt het systeem een overzicht van de mogelijkheden en scholingsmogelijkheden. ,,Er staat ook bij wat je kan verdienen. Als blijkt dat je te weinig verdient maar wel graag in de zorg wil werken, geeft de tool aan hoe je je kunt ontwikkelen naar een passend salaris”, legt Merlijn uit. Naast zorgfuncties, staan ook facilitaire en beleidsfuncties in de Zorginspirator opgenomen. ,,Als je bijvoorbeeld arbo-consulent wil worden en je bent nu verpleegkundige, geeft het systeem aan wat je nodig hebt om daar te komen.”

,,Veel mensen wachten tot er een vacature op hun pad komt of ze ergens voor worden gevraagd”, weet Anja Bloemers (33). Ze was acht jaar dialyseverpleegkundige in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en stroomde door naar een functie als teamleider. ,,Het werd me aangeboden, maar toen ik die functie deed, liep ik leeg qua energie. Ik haalde er geen plezier uit en de functie past eigenlijk niet bij mijn persoonlijkheid.”

Bloemers hielp mee aan de ontwikkeling van de Zorginspirator. ,,Er kwamen verrassende dingen naar voren. Bijvoorbeeld een consult-functie op arbo-gebied of een medewerker kwaliteit. Dat is niet waar ik op het eerste oog aan denk, je kijkt in eerste instantie toch vooral binnen je eigen werkgebied.” Haar keuze? Sinds begin deze maand is ze weer terug naar het werkveld, opnieuw aan de slag als dialyseverpleegkundige.

Quote Een gedeelte zul je niet tegenhou­den, maar mensen die de zorg wel leuk vinden, kunnen geholpen worden Ernst Roelofs (64)

Werkdruk

Maar hoe zit het met de werkdruk, die veel mensen in de zorg te hoog vinden? ,,Werkdruk los je met de Zorginspirator inderdaad niet op”, beaamt Merlijn. ,,Maar doordat er meer mensen behouden blijven voor de zorg zou het er misschien wel voor kunnen zorgen dat de werkdruk voor collega’s niet nog verder oploopt. Dat is mogelijke bijvangst.” De resultaten kunnen voor werknemers vooral dienen als leidraad om het gesprek met hun werkgevers te voeren. ,,In het cao staat dat er jaargesprekken gevoerd moeten worden. Een werkgever doet er goed aan de werknemer daarin tegemoet te komen en afspraken te maken.”

Ernst Roelofs (64), ooit psychiatrisch verpleegkundige is nu beleidsmedewerker in de zorgsector: ,,Een gedeelte van de vertrekkende medewerkers zul je met deze tool niet tegenhouden, maar mensen die de zorg wel leuk vinden maar te weinig uitgedaagd worden of aan een volgende stap toe zijn, kunnen hiermee geholpen worden.” Soms kriebelt het bij Roelofs, en mist hij de directe patiëntenzorg. ,,Er is zoveel aanbod, er zijn zoveel opleidingen.” Hij lacht. ,,Ik kan ook pedicure worden volgens de inspirator, dat was een verrassende uitkomst.”