Nieuwjaarszoenen op werk ongemakkelijk? Niet met deze tips

De eerste werkdag van het nieuwe jaar, veel werknemers ervaren hem als een regelrechte verschrikking. De nieuwjaarszoen ligt immers op de loer. Een kus op de wang drukken van één collega die je amper kent is al erg, laat staan als je iedereen op de afdeling langs moet.

,,Je hoort vaak dat mensen ertegen opzien’’, zegt Lilian Woltering, deskundige op het gebied van zakelijke omgangsvormen. ,,Dat is niet vreemd. De ene collega ken je beter dan de andere. Het kan raar zijn om iemand met wie je normaal gesproken alleen mailt, opeens te kussen. Je raakt toch iemands gezicht aan met je mond, dat is best intiem.’’

Ook het aantal zoenen, de gebruikelijke drie, ziet Woltering als deel van het probleem. ,,Drie is al snel te veel, zeker als je tegenover een onbekende staat’’, zegt de etiquette-expert, die groot voorstander is van het terugbrengen van het aantal zoenen naar één of twee. ,,Ook in andere sociale situaties zijn één of twee zoenen echt genoeg. Je ziet het bij de jongere generatie al veranderen. Studenten en middelbare scholieren begroeten elkaar vaak met één kus, al dan niet met een knuffel erbij als ze de persoon beter kennen.’’

Quote Dat je elkaar op één moment in het jaar eens in de ogen kijkt en oprecht een goed jaar wenst, geeft de samenwer­king warmte Lilian Woltering

Afschaffen

Moeilijk dus, dat zoenen. Wat als we de nieuwjaarszoen op het werk nou helemaal afschaffen? Carrièrecoach Charlotte van ’t Wout zou het liefst zien dat de werkplek een ‘kissfreezone’ wordt, waarbij het bedrijf bepaalt dat er op de werkvloer niet gezoend wordt.

Woltering: ,,Dat vind ik persoonlijk toch wat ver gaan, ook omdat er een aspect aan het nieuwjaarszoenen zit dat ik juist mooi vind. Als je met elkaar werkt, is het belangrijk dat er ook aandacht is voor iemands persoon. Als je elkaar een beetje beter kent, bijvoorbeeld regelmatig elkaar wat vertelt over de thuissituatie, werk je ook beter samen. Je moet toch met elkaar dat product of die dienst leveren. Dat je elkaar op één moment in het jaar eens in de ogen kijkt en oprecht een goed jaar wenst, geeft de samenwerking warmte. Aan het begin van het nieuwe jaar kun je zo laten zien dat je er samen met je collega’s weer helemaal voor wilt gaan.’’

Vooral directe collega’s verdienen een beetje extra aandacht. ,,Je kunt je nieuwjaarswens aan hen ook een persoonlijke touch geven, door ze bijvoorbeeld succes te wensen met dat nieuwe project waarmee ze dit jaar beginnen. Oprechte interesse stellen mensen altijd op prijs.’’

Etiquette-deskundige Anne-Marie van Leggelo heeft ook nog een tip voor twijfelende mannen: ,,Wacht heel even af of de vrouw initiatief neemt. Veel vrouwen hebben er niet zo’n zin in om door iedereen te worden gekust. Met een spontane zoen is overigens niets mis hoor. Laten we er vooral niet te spastisch over doen. Maar wees je ervan bewust dat niet iedereen het waardeert.”

Quote Als je alleen die hand uitsteekt omdat het van je verwacht wordt, voelen mensen dat heus wel aan Lilian Woltering

Mooi moment

En wat als je het nou echt niet ziet zitten? Omdat je bijvoorbeeld een collega hebt die je net even te gretig vastpakt als hij je een kus geeft? ,,Vanuit de etiquette is zoenen geen verplichting, dus het hoeft niet als je echt niet wilt.’’ Een oprechte hand mag dus ook? ,,Ja, maar doe het echt alleen als je het meent. Kijk iemand nog steeds in de ogen. Als je alleen die hand uitsteekt omdat het van je verwacht wordt, voelen mensen dat heus wel aan. Dat heeft geen zin", aldus Woltering.

Als je niet zoent, werkt dit aankondigen het best. ,,Wens bij binnenkomst iedereen meteen een gelukkig nieuwjaar en zeg dat je niet zoent. Je kunt desnoods zeggen dat je verkouden bent en dat dat de reden is.’’ Wie straks toch met de nodige lipafdrukken op de wang huiswaarts keert, kan zich troosten met de wetenschap dat het weer voorbij is voor een jaar. ,,Bedenk dat het altijd erger kan. In Spanje zijn er bedrijven waar het normaal is dat werknemers elkaar iedere ochtend gedag kussen. Dan valt dit nog mee.’’

Dit artikel verscheen eerder op 29 december 2017.

Coach Charlotte van 't Wout pleit voor een zoenvrije zone op de werkvloer.