Niks vakantiebaantje, deze Zeeuwse tieners kochten gewoon een frietkraam: ‘Het gaat hartstikke goed’

IJsjesver­ko­per is zelfver­klaar­de influen­cers beu: voortaan betalen ze dubbel

5 juli Voor Joe Nicchi, een ijsjesverkoper in Los Angeles, is de maat vol. Hij is het beu dat zelfverklaarde influencers gratis ijsjes vragen in ruil voor een foto op sociale media. Nu gaat de ijsjesverkoper zélf viraal op sociale media met een foto waarop hij poseert met een bordje ‘influencers pay double’ (influencers betalen dubbel).