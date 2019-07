Nog volop discriminatie bij sollicitaties: inhoud cv maakt nauwelijks uit

‘Er werd getwijfeld aan mijn integriteit’



Sabiha Kiris (36) heeft een Turkse achtergrond en liep in de praktijk tegen discriminatie op de arbeidsmarkt aan. Vorig jaar deelde ze haar verhaal op haar LinkedIn-pagina. ‘Er werd gerefereerd aan mijn Turkse achtergrond en de vooroordelen die daaraan gekoppeld zijn. Die werden op mij geprojecteerd. Er werd getwijfeld aan mijn integriteit’, schrijft ze.



,,Naar aanleiding van mijn bericht werd ik door veel bedrijven uitgenodigd”, vertelt ze nu. De resultaten van het onderzoek verbazen haar nauwelijks, ze hoort het vaak in haar omgeving. ,,Wat een boer niet kent, dat lust-ie niet”, zegt ze. ,,Ik denk dat het niet eens altijd bewust is, maar als je het niet kent, weet je ook niet wat je in huis haalt. Werkgevers moeten eens goed nadenken over wat ze laten liggen, zeker in de huidige arbeidsmarkt is het lastig om goed personeel te krijgen.”



Onlangs is Kiris voor zichzelf begonnen. Ze wil van diversiteit haar werk maken. ,,Ik wil mensen, vooral expats, begeleiden en coachen. We moeten met elkaar in contact komen om elkaar beter te leren kennen. Onbekend maakt onbemind.”