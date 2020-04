Noodloket voor werkgevers morgen open, UWV verwacht tienduizenden aanmeldingen per dag

Werkgevers met een minimaal omzetverlies van twintig procent over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor de regeling. Als zij hun personeel gewoon doorbetalen gedurende deze periode, krijgen ze een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden tot en met mei. Het bedrag wordt in drie termijnen overgemaakt.

Knelpunten

Er wordt gerekend op tienduizenden aanvragen per dag. Het UWV stelt goed voorbereid te zijn op grote drukte op de site. Paling: ,,Er is een wachtrijmechanisme ingebouwd, waarbij mensen gevraagd wordt het iets later nog eens te proberen.’’ Hij vraagt werkgevers rekening te houden met mogelijke gevolgen van de enorme toestroom van aanvragen. ,,Alles is in een recordtempo neergezet, dus het is onvermijdelijk dat we nog tegen onvoorziene zaken en knelpunten aanlopen. Die proberen we dan zo snel mogelijk op te lossen, maar we vragen om begrip daarvoor.’’