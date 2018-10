Notoire thuiswerker huurt een kantoor en dit is wat ze ontdekte

Na vier jaar thuiswerken vraagt journalist Jette Pellemans (28) zich af: hoe zou het zijn om op een kantoor te werken? Ze huurt een bureau in een flexwerk-kas in Utrecht. Een maand later wil ze niet meer terug naar huis.

De motivatie

Al vier jaar lang ben ik als zzp’er een tevreden afnemer van de geneugten van het thuiswerken. Zoals daar zijn: om half negen opstaan en toch om negen uur sharp achter je laptop zitten. Tussen de middag een powernap kunnen doen. Ongegeneerd tosti’s en omeletten bakken bij wijze van lunch. Ik - vrouw, zelfstandige en taalkundig beroep - behoor tot de groep werkenden in Nederland die het vaakst thuiswerken: 71 procent van ons tikt aan de keukentafel.

Toch vraag ik me in die vier jaar om de zoveel tijd af: zou ik niet een kantoortje moeten huren? Zeker als ik weinig afspraken buiten de deur heb en hele dagen in mijn 40 vierkante meter-appartement doorbreng, dagdroom ik wel eens over het idee dat ik naar mijn werk kan gaan.

Meestal stranden die dagdromen in bezwaren als ‘te duur, te ver weg, niet nodig’. Maar toen kwam er plotseling een aanbieding voorbij. In de Vechtclub XL, een bedrijfsverzamelgebouw in het Utrechtse Kanaleneiland, kun je als zzp’er een simpel bureau huren in hun ‘flexwerk-kas’. Kosten: 150 euro per maand. Opzegbaar wanneer je wilt.

Het experiment

Dat experiment durf ik wel aan te gaan! Een maand buiten de deur werken lijkt me een goede test om uit te vinden of het iets voor me is. Dus 3 september was het zover: notoire thuiswerker Jette verhuist naar kantoor-buiten-de-deur. Eindelijk, kun je zeggen, want de meeste zzp'ers werken wel eens buitenshuis (85 procent). Een kwart van hen werkt dan op een flexwerklocatie.

Om wat meer informatie te vergaren of mijn experiment nuttig gaat zijn, bel ik met Wim Pullen. Hij doet onderzoek naar hoe gebouwen ons werkgeluk beïnvloeden, namens het Center for People and Buildings (CfPB) bij de TU Delft. Als ik hem aan de telefoon krijg, zeg ik dat ik voor het interview naar een andere ruimte loop om mijn nieuwe collega’s niet te storen. Dat valt Pullen meteen op.

,,Opmerkelijk dat je je mede kasbewoners nu al ervaart als ‘collega’s’. Het hebben van collega’s staat hoog aangeschreven in wat mensen belangrijk vinden aan een baan. Vijftien jaar geleden was geld een belangrijke drijfveer voor starters, nu worden maatschappelijke relevantie en fijne collega’s vaak belangrijker gevonden. Daar zit je dus al goed mee.”

Geschikt of niet?

Pullen vertelt dat persoonlijkheid en interesse een grote rol spelen in wat voor werkplek we prefereren. Een algemeen advies over een goede werkplek is daarom een veel te brede vraag. ,,Het is beter om je voor je zelf af te vragen: wat voor persoonlijkheid heb ik en wat wil ik bereiken met de nieuwe werkplek?”

Volledig scherm Jette Pellemans. © Erik van 't Woud Ik constateer dat ik vooral het sociale, collegiale contact zoek. Al na mijn eerste week merk ik dat ik blij word als andere zzp’ers rond lunchtijd aan me vragen: hee, ga je ook mee buiten zitten? Voor mijn mede kas-genoot Pieter (34), zelfstandig digital marketing consultant, is dat ook een belangrijke reden om hier te werken ,,Je leert nieuwe mensen kennen: dat is gezellig en zakelijk misschien ook handig. Verder vind ik het gewoon gezellig om vrijdag met elkaar een biertje te doen.”



Bijkomend voordeel is dat het een representatieve plek is om klanten te ontvangen. Pieter: ,,Een potentiële klant was enthousiast over de kas en we hebben gezellig koffie gedronken. Nu is ze een klant geworden. Wellicht dat zo’n omgeving daar bij helpt.”

Productiever & gezelliger

Klanten hoef ik hier doorgaans niet te ontvangen, maar voor mij is er wel een andere reden om buiten de deur te willen werken: ik hoop hier productiever te zijn. Thuis wil ik namelijk nog wel eens verzanden in doelloos Instagram-scrollen of laat ik me verleiden éven een serietje te kijken.

En ook dit werkt meteen. Op een maandagmiddag moet ik twee interviews uitwerken. Ik stel mezelf als doel: eentje moet lukken, die tweede zou mooi zijn. Maar in de kas heb ik om vier uur alle twee de interviews af!

Door mijn verbeterde productiviteit, de gezelligheid en een betere scheiding tussen werk en privé, heb ik besloten mijn maand in de Vechtclub XL te verlengen. De dagen dat ik hier gefocust kan werken, zijn we me best wat waard.

Met als bijkomend voordeel dat áls ik dan eens een dagje thuiswerk, ik met volle teugen van de thuiswerk-voordelen geniet. Chillbroek aan! Tosti’s bakken!

Drie tips om (als zzp’er) succesvol buiten de deur te werken



1. Spreek een kantooretiquette af

Wim Pullen: ,,In een gedeelde werkomgeving is het handig om vooraf wat normen en waarden te delen over hoe je daar werkt. Voer zo’n gesprek op vaste momenten: bijvoorbeeld als er een nieuwe bewoner van de ruimte bij komt.”



2. Evalueer regelmatig

,,Plan af en toe een evaluatie-moment in over hoe het je bevalt op de externe werkplek. Heeft het je gebracht wat je er verwachtte? Heb je het nog steeds naar je zin of vlakt het af?”



3. Richt de omgeving prettig in.

,,Dat lijkt misschien cliché: de foto van het gezin op je bureau, of die plant in de hoek. Maar een gepersonaliseerde werkomgeving kan het onderscheid maken tussen een café en een fijn kantoor dat van jóu voelt.”