NS adviseert maandag om thuis te werken

Een groot deel van de NS-medewerkers sluit zich bij die acties aan en gaat pas na 07.06 uur aan het werk, 66 minuten later dan de bedoeling is. ,,Afhankelijk van het aantal standplaatsen van waaruit actie wordt gevoerd kan dit potentieel de hele dag grote hinder geven”, aldus de NS.

NS-topman Roger van Boxtel vindt het jammer dat voor deze vorm van actievoeren is gekozen. ,,Staken mag, dat is een recht in Nederland. Dat gaan we ook niet tegenwerken, maar ik vind het wel jammer naar onze reizigers toe. Want die verwachten gewoon dat de treinen rijden.”