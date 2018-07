Oestermeisje Naomi: 'Dit werk kan helpen bij je carrière'

VakantiewerkDe zomervakantie is niet alleen om uit te rusten en op te laden, maar ook om een extra zakcentje te verdienen. In deze serie vertellen zes jongeren over hun vakantiewerk. Werk dat net even anders is dan anders. Vandaag: oestermeisje Naomi Groot (23).

Werklocatie: feestjes. Werkoutfit: een riem met een emmer oesters. Maar het kan ook zijn dat Naomi Groot rondloopt met een fles champagne. Of sushi, snoep, ijs, macarons, ceviche of aardbeien. Of ze rolt een karretje voort waarop een gedroogde varkenspoot gemonteerd zit, en waar ze dunne plakjes vlees vanaf snijdt voor de bezoekers van het feest of evenement.

Naomi werkt nu twee jaar voor Meisjes met Smaak. ,,Het is culinair entertainment wat we doen. Het is dus een beetje een horecabaan, maar in plaats van dat jij naar de mensen toekomt om een bestelling op te nemen, komen hier de mensen vaak op mij aflopen. Vooral als ik de rijdende bar met de pata negra bij me heb. Van een bevriende Spanjaard heb ik les gehad in het snijden van de varkenspoot. Het is een duur stuk vlees dat lang heeft gerijpt. Je moet je mes zo recht mogelijk over het vlees laten gaan. Een secuur werkje. Je moet er echt even de tijd voor nemen. Mensen zijn onder de indruk.”

Van oestermeisje bij een personeelsfeestje tot nacho-meisje bij de Amsterdam Fashion Week. Bij elk ‘meisje’ hoort een kledingstijl. ,,Voor avonden en nette gelegenheden dragen we meestal een zwart jurkje. Bij korte boekingen dragen we pumps, maar anders nette platte schoenen. Wit dragen we zomers en op tropische events. Vaak met een bloemendiadeem. Wanneer ik oestermeisje ben, draag ik ook wel een gestreept jurkje. Als de klant het leuk vindt dan dragen we een barretje om het Franse thema helemaal door te zetten. De jurkjes komen trouwens zelden schoon terug.”

Het zijn altijd feestjes en ze werkt met leuke, spontane meiden. ,,Net als ik. Je moet wel op iemand af durven stappen." Naomi studeert hotel- en eventmanagement. ,,Ik vind het leuk om mee te kijken op grote events. Het leuke is dat dit werk ook kan bijdragen aan je eigen carrière. Een vriendin van me die rechten studeert en op een advocatenkantoor tijdens de nieuwjaarsborrel champagnemeisje was, raakte aan de praat en dat leidde tot een stage bij dat bedrijf.”

Naomi verdient 14 euro bruto per uur. En ze krijgt een bonus van 14 euro als ze een ‘meisje’ aandraagt die drie maanden of langer bij het het bedrijf blijft. ,,Ik ben blij met wat ik verdien. Meestal verdien je in de horeca niet zoveel. De onregelmatige diensten vind ik prima. Ik heb als student ook een onregelmatig leven. In de horeca kun je vaak wel diensten maken van tien uur, waardoor je lekker verdient. Ik kom tot nu toe prima uit met m’n geld.”

Voordat Naomi oestermeisje werd, had ze zelf nog nooit een oester geproefd. Ze vond ze in restaurants te duur om te bestellen. ,,Nu eet ik er graag eentje mee. Daarom vind ik het leuk om mensen er kennis mee te laten maken. Ik druppel dan wat citroen en wodka op de oester, zodat je een smaakcombinatie krijgt van zoet, zuur en ziltig. Soms probeer ik mensen over te halen om te proeven. Meestal met een grapje. Dan zeg ik: ‘Joh, probeer gewoon, misschien heb je geluk en zit er een parel in.’”