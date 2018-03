Olivier Boon is een fietsensvlugge fysio aan huis

'We vinden mannen die meer thuis willen blijven met de kinderen sufferds'

15 maart Zijn alle vrouwelijke managers bitches? En mannelijke kleuterleiders softies? Of zijn dit slechts achterhaalde stereotypes? Hoogleraar sociale- en organisatiepsychologie Belle Derks vertelt er vanavond over bij de Future of Work in TivoliVredenburg in Utrecht. Wij spraken haar alvast.