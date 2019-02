Om 9 uur op gesprek, om 12 uur weet je of je de baan hebt

De Belastingdienst staat te springen om nieuwe mensen. Voor het einde van het jaar moeten 3.450 vacatures ingevuld worden. Hoe werf je zoveel mensen in zo'n korte tijd? De fiscus is een supersnelle sollicitatieprocedure begonnen.

Dat de Belastingdienst veel nieuwe medewerkers zoekt is niet nieuw, maar het probleem is wel acuut. Een zeer riante vertrekregeling, de vergrijzing en aan de andere kant de groeiende vraag naar medewerkers die de complexe werkzaamheden van de fiscus aankunnen, maakt dat de overheidsdienst in sneltreinvaart nieuwe mensen werft. Vorig jaar liet staatssecretaris Snel (Financiën) weten bijna 100 miljoen euro uit te trekken voor onder meer personeel.

Vanwege personeelstekort zou de fiscus niet al haar taken goed kunnen uitvoeren. Zo schreef dagblad Trouw onlangs dat duizenden verdachte aangiften ongezien zouden worden goedgekeurd. Overigens zegt de Belastingdienst dat van ,,100 procent controle van de aangiftes nooit sprake is geweest". Wel neemt het aantal ondernemers jaarlijks toe en worden bij gelijkblijvende capaciteit daardoor relatief minder aangiftes behandeld.

Brexit

Groots is de operatie in elk geval zeker die nu aan de gang is. In september stond de teller openstaande vacatures op 4.200, inmiddels is de fiscus al 750 collega's rijker. Onder hen met name fiscalisten, controlemedewerkers en register accountants. De zoektocht duurt voort en richt zich daarnaast ook op douanepersoneel - vanwege de Brexit moeten er 928 fte’s ingevuld worden - ICT’ers en data-analisten. En o ja, teamleiders en functioneel beheerders willen ze er ook wel, omdat het werk complex is en aan de bovenkant mensen nodig zijn.

Het is een klein wonder te noemen dat in een paar maanden tijd al honderden nieuwe medewerkers zijn gevonden. Je kunt je afvragen: wie wil nog werken voor een instantie met zo'n historie van personeelsbeleid? Slechts drie jaar geleden zette toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes de dienst nog onder verscherpt toezicht, als reactie op de volledig uit de hand gelopen reorganisatie. Zo'n 5.500 werknemers kozen voor de gunstige vertrekregeling en kregen bijna 70.000 euro per persoon mee.

Onder leiding van Dike Sialino, programmamanager Instroom, begint het weer vol te lopen. Volgens haar zijn er nauwelijks kandidaten die zich door de berichten in het nieuws laten weerhouden. ,,We moeten als dienst telkens anticiperen op wat er van ons gevraagd wordt. Die flexibiliteit vragen we ook van onze medewerkers. Veel mensen vinden het werk juist inhoudelijk interessant - heel Nederland is klant bij ons - en omdat we zo groot zijn, zijn er goede doorstroommogelijkheden.”

Speeddaten

Een groot deel van de 3450 vacatures die nog open staan, wil Sialino met dezelfde flitsprocedure invullen zoals die de laatste tijd uitgevoerd werd. Dat gaat als volgt: om 8.45 uur komt een groep van zestien kandidaten binnen. Zij hebben daarvoor al een vragenlijst ingevuld en krijgen die ochtend twee gesprekken met twee verschillende commissies. In die commissies zitten onder meer een wervingsadviseur, teamleider en een psycholoog. Tussen de twee gesprekken door, kan de kandidaat speeddaten met ambassadeurs - werknemers die al bij de fiscus werken. Als de kandidaten daarna in groepverband uitleg krijgen over de arbeidsvoorwaarden, beslissen de commissies wie ze wel en niet geschikt vinden.

Diezelfde dag om 12 uur is de uitslag bekend: dan spreken de commissies met zowel de mensen die ze willen aannemen, als degenen die zijn afgevallen. ,,Ongeveer de helft van de groep krijgt een baanvoorstel", zegt Sialino. De 'gelukkigen' krijgen direct een concreet voorstel voorgelegd, inclusief salaris. Ze mogen er twee werkdagen over nadenken. Veruit de meesten van hen zetten twee maanden later de eerste stap op hun nieuwe werkplek.



Zelf heeft Sialino vertrouwen in de gekozen aanpak: deze missie moet lukken. En gaat ze - nog steeds - dagelijks met plezier naar haar werk. ,,Bij de Belastingdienst is ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen.” Ze is zelf het levende bewijs daarvan: na haar start bij de afdeling accountancy en controle, werd ze EDP-auditor, ging ze naar de douane en werd vervolgens directeur binnen MKB. ,,Bovendien is er flexibiliteit in het aantal uren en dagen dat je werkt. ‘De balans tussen werk en privé is goed geregeld bij de Belastingdienst’, hoor ik vaak. Het is mij gelukt om vier dochters op te voeden en toch een mooie loopbaan binnen de Belastingdienst op te bouwen. Ik kan het iedereen aanraden.”