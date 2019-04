Omgaan met emoties op de werkvloer doe je zo

Brits bedrijf zoekt fijnproe­ver om wereld rond te reizen

29 maart Ben jij een echte fijnproever en kan je best vier maanden uit je koffer leven? Het Britse maaltijdboxenbedrijf Vibrant Vegan Co. heeft een vacature voor een ‘Director of Taste’. Hij of zij reist de wereld rond op zoek naar nieuwe smaken voor de veganistische maaltijdboxen.