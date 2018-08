On board courier Zico (22) vliegt betaald de wereld over

VakantiewerkDe zomervakantie is niet alleen om uit te rusten en op te laden, maar ook om een extra zakcentje te verdienen. In deze serie vertellen zes jongeren tussen de 16 en 25 jaar over hun vakantiewerk. Werk dat net even anders is dan anders. Aflevering 4: on board courier Zico Boonstra (22).

,,Gisteren stond ik om kwart voor vier op de golfbaan, vlak bij Alphen aan den Rijn, toen mijn telefoon ging. Er moest een pakketje met spoed naar Engeland gebracht worden. Twee uur later zat ik in het vliegtuig.” Zico is naast zijn studie International Business and Entrepreneurship ook on board courier: hij vervoert belangrijke documenten of onderdelen voor een fabriek, omdat ‘ie anders stilstaat.

De ene keer zit de Alphenaar in het vliegtuig naar Parijs met een stevige vuilniszak waar onderdelen in zitten voor geldprinters. De andere keer heeft hij medische apparatuur voor een hartoperatie bij zich. ,,Ja, dat was wel heftig. Ik vloog ‘s avonds en moest de spullen voor negen uur ‘s ochtends in het ziekenhuis afleveren. Anders ging de patiënt dood. Daar moet ik dan maar niet teveel over nadenken. Maar ik heb ook weleens op een vlucht gezeten naar Zagreb omdat iemand de nieuwste Adidas-gympen wilde hebben.”

Extra overnachting

,,Ik word altijd naar de luchthaven gebracht door het koeriersbedrijf. Ze hebben een aantal mensen in het bestand, voornamelijk veel gepensioneerden. En ik. Je komt op allerlei plekken in de wereld. Dubai, Ibiza, Tunesië, Barcelona, Italië, Engeland. Schotland. Zweden. Als ik aangeef dat ik een dag langer wil blijven, dan kan dat. Dan betaal ik die extra overnachting, maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Want dan hou je niks over aan de trip. Toen ik in Dubai was ben ik trouwens wel naar die shoppingmall met indoor skihal gegaan. Dan verdien je niet. En leg je zelfs geld toe. Het was wel een unieke ervaring.”

Voor een vlucht naar Parijs verdient hij 120 euro bruto, naar andere steden zoals Londen en Barcelona krijgt hij 100 euro. Voor Dubai krijgt hij 200 euro en een vlucht naar Zwitserland levert hem 150 euro op. ,,Het minste aan het werk zijn de wachttijden. Ook moest mijn vliegtuig een keer een noodstop maken. Er was iemand onwel geworden, zeiden ze. Maar toen ik hem zag zitten met een dekentje en een zonnebril op wist ik hoe laat het was: overleden. Door de enorme vertraging kon ik de spullen pas de volgende dag leveren.”

Bekende Nederlanders

Om het wachten te doden neemt Zico zijn studieboeken mee. ,,Of ik speel een spelletje op m’n telefoon, kijk een film of lees een boek. Een tijdje terug las ik een boek over business en succes. De man die naast me zat vroeg of ik het een goed boek vond. Kwam ik er later achter dat het de schrijver - Erik de Vlieger - zelf was. Dat zijn wel grappige dingen. Ik kom wel vaker bekende Nederlanders tegen. Toen ik Armin van Buuren zag heb ik wel gevraagd of hij met mij op de foto wilde. Ik maak ook elektronische muziek, dus hij is wel een held voor mij.”



Het leukste vindt hij het vliegen zelf. ,,Nieuwe avonturen. Kijken wat er op je pad komt. Soms word ik aangehouden bij de douane. Ik heb vaak flink wat vuilniszakken vol met spullen bij me. Dat ziet er natuurlijk ook raar uit. Maar op een gegeven moment herkennen ze me en mag ik doorlopen. Ook bij het inchecken word ik herkend door de stewardessen. M’n paspoort hoef ik al bijna niet meer te laten zien. Omdat ik meedoe met het frequent flyer programma mag ik in de KLM-lounge, ook al vlieg ik op dat moment economy. Dan eet ik daar lekker. En soms neem ik er een lekker glas champagne bij. Of een bel Jack Daniels. Het leven moet je vieren. En daarbij; ik hoef toch niet meer te rijden.”

Volledig scherm Het leukste aan zijn baan als on board courier vindt Zico het vliegen zelf. ,,Nieuwe avonturen. Kijken wat er op je pad komt.'' © Marlies Wessels