Onbeperkt vakantiedagen vanuit 'wederzijds vertrouwen'

Andere voorbeelden

In navolging van Google en Microsoft voerde het techbedrijf Bynder in 2016 ongelimiteerde vakantiedagen. Hiermee claimde ze naar eigen zeggen de primeur voor Nederland. Een jaar later is het opgenomen verlof met 27 procent gestegen tot gemiddeld 25 dagen per jaar. Een jaar later volgde Nerds & Company in hun voetsporen. Microsoft kondigde in januari van dit jaar aan dat het vaderschapsverlof voor werknemers op te rekken is naar zes weken. Wettelijk zijn in Nederland slechts twee dagen vaderschapsverlof verplicht. In de Verenigde Staten kunnen medewerkers van Netflix, Best Buy en Evernote al langer onbeperkt vakantiedagen opnemen.