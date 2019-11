‘Onderhandelen over mijn salaris is zinloos, maar ik probeer het telkens toch’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Astrid (49) werkt 28 uur per week als onderwijsplanner. Daarnaast is ze zelfstandig media-adviseur en dit jaar opende ze ook haar eigen afslankpraktijk. In totaal draait ze zo’n 40-45 uur per week.

Wat verdien je?

,,Met mijn baan als onderwijsplanner netto 1650 euro per maand en met mijn eenmanszaken ongeveer 1500 euro netto per maand. In de maand oktober krijgen we wat extra geld in het kader van de Dag van de Leraar, dat staat zo in onze cao, zo’n 75 euro netto.”

Blij mee?

,,Eigenlijk wel. Maar ik moet zeggen dat het werk als onderwijsplanner redelijk gecompliceerd is. Ik start al om 7 uur ’s ochtends en werk drie avonden in de week een uur door om de planning van de volgende dag in orde te maken. Eén keer in de drie weken heb ik ook nog weekenddienst. Dan werk ik drie uur gemiddeld en plan ik alle verzoeken weg voor de maandag.’’

,,Met de onregelmatigheid en de stress van het werk vraag ik me af of dit wel de juiste beloning is. We zitten in de onderwijs-cao en het kabinet wil geen geld vrijmaken. Gelukkig is de sfeer op het werk goed en werk ik met een leuk team. Dat vind ik erg belangrijk.”

Ben je voor jezelf begonnen om wat extra te verdienen?

,,Dat was niet in de insteek, maar het motiveert wel. Ik ben mijn eenmanszaken begonnen omdat ik veel verschillende dingen leuk vind. Ik heb een brede interesse. Het voordeel van werken als onderwijsplanner is dat ik iedere dag om half één klaar ben. Als je tot vijf moet werken, dan kan je daarnaast niet freelancen.”

Hoe bepaal je je prijs voor je diensten?

,,In de eerste instantie werkte ik als media-adviseur op provisiebasis. Dan deed ik bijvoorbeeld een opdracht waar ik 20.000 euro voor het bedrijf mee binnen haalde. Twintig procent was dan voor mij. Langzaamaan ben ik daar vanaf gestapt, omdat je soms wel honderd uur in een opdracht steekt. Het werk houdt dan nooit op. Nu werk ik met een uurtarief van 55 euro, exclusief btw. Voor de afslankpraktijk verkoop ik onder andere shakes, soepen en repen. De mensen betalen voor de producten en dan coach ik ze kosteloos.”

Leg je geld opzij voor je pensioen en heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

,,Nee. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is heel duur en omdat ik voor 28 uur in de week een vast contract heb, word ik via deze baan uitbetaald mocht het nodig zijn. Je kunt in het leven alles wel verzekeren, maar dat is niet altijd nodig.”

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Als zelfstandig ondernemer doe ik het al regelmatig, en als planner probeer ik het ook, tijdens de jaargesprekken. Ook al lijkt het zinloos, ik probeer het toch.”

Is het ooit gelukt?

,,Nee. Ik kwam bovendien uit het bedrijfsleven en ging een paar honderd euro achteruit op mijn laatst verdiende loon. Aan de andere kant: Op het moment dat ik hier kwam werken had ik zeven jaar niet gewerkt vanwege de kinderen. Ik liep achter met mijn kennis van computers. Mijn baas heeft mij echt een kans gegeven. Daarnaast heb ik nu wel alle schoolvakanties vrij, dat is een enorme luxe.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ja, daar zijn we open over. We zitten met z’n vieren in een soortgelijke functie en verdienen vrijwel hetzelfde. Op basis van ervaring en salaris uit het verleden ben ik ingedeeld in schaal 6. Alles is helder en transparant. Het is een platte organisatie, daar functioneer ik het beste in. Weinig hiërarchie. Geluk, ook in het werk, vind ik heel belangrijk. Anders kan ik niet functioneren.”

Verdient Astrid genoeg?



Leeftijd: 49 jaar

Opleidingsniveau: mbo

Functie: Onderwijs overig

Branche: Onderwijs en wetenschap

Werkervaring: 5 jaar

Regio: Zeeland

Hoofdkantoor: Nederland

Aantal werknemers: 2 tot en met 20 werknemers



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie 2832 euro bruto per maand, fulltime. Voor mannen is dat 3072 euro. ,,Dit is de reden dat ik ieder jaar mijn salaris aankaart. Mannen en vrouwen moeten gelijk betaald worden. Ook al weet ik dat ik aan kortste eind trek, ik wil wel m’n stem laten horen.”



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant.

