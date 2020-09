‘Ondernemen kent misschien wel meer dieptepunten dan hoogtepunten’

Fors meer mensen in de bijstand, vooral jongeren

31 augustus Het aantal bijstandsontvangers is in het vorige kwartaal voor het eerst in tweeënhalf jaar toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral veel jongeren belandden in de bijstand. Dat komt mede door de coronacrisis, vermoeden de onderzoekers.