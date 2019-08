Ondernemer Charissa was ooit straatarm: ‘De schaamte was het ergst’

Bizar idee

Droog brood

Op de universiteit in Zuid-Afrika kreeg Boertjes het echt zwaar. ,,Het was altijd onzeker of en wanneer ik geld zou krijgen. Soms moest ik van veertig euro in de maand alles doen. De schaamte was het ergst. Ik zat vaak in mijn eentje op mijn kamer.’’



,,Het dieptepunt was toen ik alleen nog een zakje met twee sneetjes droog brood had waar ik een week van moest eten. De hele avond heb ik naar die broodzak zitten staren, prakkiserend hoe ik dat zou gaan doen. Uiteindelijk leende ik 40 Rand (zo’n 2,50 euro) van mijn huisgenoot om brood en boter te kopen. Vreselijk beschamend. Geen idee of ik hem ooit zou kunnen terugbetalen, of nog erger: dat het geld me uit medelijden werd gegeven. Ik was altijd bang voor het stempel schooier.’’



Met een scheef lachje: ,,Enige voordeel was dat ik de twintig kilo die ik was aangekomen op de middelbare school na een ernstig auto-ongeluk al snel weer kwijt was. You win some, you lose some.’’



Op haar 23ste zette de overheid Boertjes Zuid-Afrika uit omdat haar werkvergunning niet werd verlengd. In Nederland had ze niemand - haar biologische vader leefde niet meer. Tot overmaat van ramp waren Boertjes’ studiepunten in Nederland niets waard. Ze sliep noodgedwongen op de bank bij kennissen van vroeger.