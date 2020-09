Ondernemer Chris bedenkt ‘coronacolbert’ om in te niezen

Een coronaproof kledingstuk: dat zat er natuurlijk aan te komen.

,,Er zijn klanten die normaal gesproken op de Zuidas in Amsterdam werken of zouden gaan trouwen; die vallen weg. Dus we dachten: dan komen we met coronajasjes. Met een knipoog, natuurlijk.”

Jasje, zegt u.

,,Ja, het is eigenlijk een jasje, maar coronacolbert bekt een stuk beter.”

Het motto van het coronacolbert: nies, veeg en weg. Hoe werkt het?

,,Als je het advies krijgt van het RIVM om in de elleboog te niezen, dan doe je dat natuurlijk. Maar wat doe je met het kledingstuk waarin je niest? Een trui of overhemd gooi je gewoon in de was. Een jasje moet je telkens naar de stomerij brengen en dat kost tegen de vijftien euro. Dat is leeglopen.”

Quote Bij het coronacol­bert zitten de elleboog­stuk­ken aan de binnenkant van de arm, zodat je er werkelijk in kunt niezen Chris van Luxemburg

De oplossing: het elleboogstuk.

,,Bij het coronacolbert zitten de elleboogstukken aan de binnenkant van de arm, zodat je er werkelijk in kunt niezen. We gebruiken goed geïmpregneerd leer, zodat het elleboogstuk goed af te nemen is met een ontsmettend doekje. Ze kunnen wel een stootje hebben.”

Wat kost het coronacolbert?

,,Wij doen hoofdzakelijk maatwerk. Bij de standaardvragen – welke stof, de maten, wat voor knopen – komt nu de extra optie van corona-elleboogstukken. Bij ons kun je een maatjasje vanaf 409 euro laten maken. De stofkwaliteit bepaalt de prijs, niet de elleboogstukken.”

Zien we straks ook het elleboogstuk aan de buitenkant weer terug?

,,Een jaar of acht geleden zag je elleboogstukken veel in het straatbeeld, maar nu niet meer. Wellicht keren ze inderdaad terug. Als mondkapjes bij het nieuwe normaal kunnen horen, kunnen coronacolberts dat misschien straks ook.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.