Ondernemer Femke Furnée ‘kan megastappen zetten’ met meubelbedrijf

podcastBetaalbare designmeubelen, ondernemer Femke Furnée kon ze niet vinden, dus ging ze die zelf maar importeren. Haar bedrijf Fest draait inmiddels een miljoenenomzet. Aan De Ondernemer vertelt ze in een podcast over dit succes en wat een nieuwe investeerder Fest gaat brengen.

Dat Furnée in 2013 begon met het importeren van meubels, kwam bepaald niet uit het niets. Al op haar vijftiende importeerde ze horloges uit China en op haar achttiende opende ze haar eigen online kunstgalerie. ,,Dat kwam er eigenlijk uit voort dat ik nergens betaalbare kunst kon vinden,’' vertelt ze in de podcast. Haar bedrijf Fest begon ze met dezelfde motivatie om betaalbare esthetische meubels aan te bieden en in het gat te springen tussen IKEA en dure design.

Prutbanken

,,Mijn broer is ook ondernemend,’' vertelt Furnée. ,,Dus samen probeerden we ongezien een container met banken uit China te bestellen. Dat waren natuurlijk prutbanken, dus het was niet het beste idee.’' De Chinese leverancier werd al snel vervangen door een Europese, maar het idee sloeg aan in tijden van crisis. De container met banken werd de kiem voor het meubelbedrijf, dat inmiddels twee vestigingen in Amsterdam en 200 resellers wereldwijd heeft.

Furnée vertelt dat haar onbevangenheid haar als ondernemer gestimuleerd heeft. ,,Ik wist echt niet toen ik voor het eerst banken importeerde waar ik aan begon. Het was meer: ik zie wel. Maar als je eenmaal bezig bent en je merkt dat je beet hebt, dan krijg je ineens een soort superfocus. Dan ga je steeds harder rennen, en nu heb ik het oog op de wereld veroveren.’’

Nieuwe winkel

Al vanaf het begin draaide de winkel een aardige omzet en dit jaar was de omzet zelfs vier miljoen. Een andere positieve impuls voor het bedrijf was het aan boord krijgen van een investeerder dit jaar en het openen van een nieuwe winkel in Amsterdam, wat gepland staat voor deze week. ,,Daardoor kunnen we nu echt megastappen zetten,’' aldus Furnée. Ook internationaal, als het aan haar ligt, want vanaf het begin inzetten op de internationalisering was een belangrijke succesfactor voor Fest.

Met Furnées broer, met wie het allemaal begon toen ze samen met hem een container banken uit China bestelde, is de samenwerking inmiddels wel ten einde gelopen. Furnée: ,,Dat was wel pittig en intens, want ik dacht: hoe leuk zou het zijn om een familiebedrijf te hebben?’' Toch was het volgens de ondernemer uiteindelijk een goede beslissing. ,,Het is fijn om nu weer broer en zus te zijn en over andere dingen te praten dan werk.’’

