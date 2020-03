Ondernemer Rens (14) verhuurt laserguns en had vorig jaar 20.000 euro omzet

Rens Zuiderwijk (14) is eigenaar van misschien wel de jeugdigste ‘franchise’ van Nederland. Zijn Lasergame Verhuur begon hij toen hij acht was en heeft inmiddels vier locaties in Nederland. De nieuwste vestiging staat in Amsterdam en is opgezet door Thijmen Lindner (15).

Het begon allemaal in de voorbereiding voor zijn negende verjaardag. Rens wilde voor zijn feestje lasergamen met vrienden, maar ontdekte dat het behoorlijk duur is om een lasergamehal af te huren. ,,Toen ging ik kijken of ik zelf ook guns kon kopen om mee te lasergamen,’’ vertelt Rens. ,,Ik dacht: als ik ze toch koop, kan ik ze net zo goed ook verhuren.’’

Met een lening van een paar honderd euro bij zijn ouders kocht de 8-jarige de eerste acht laserguns en verhuurde die vanuit zijn huis in Monster. Rens: ,,Het idee is dat mensen lasergamepistolen, legerkleding en andere accessoires via mijn website kunnen reserveren en bij mij thuis ophalen. Je kunt dan zelf een locatie kiezen om te gaan lasergamen. Dat kan dus thuis zijn, op school, of ergens in een bos. Dat werkt heel goed, kinderen vinden niks leuker dan door het bos rennen. In het schemerdonker is dat nog extra leuk.’’

Quote Ik merkte dat ze niet echt wisten wat ze met mij aan moesten. De wereld leek niet zo ingericht op jonge onderne­mers Rens Zuiderwijk

Als minderjarige inschrijven bij KvK

Door mond-tot-mondreclame kreeg de ‘lasergame-startup’ in Monster meer klanten en werd de hobby van Rens steeds serieuzer. Zo serieus dat hij zich na drie jaar besloot in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Daar keken ze wat vreemd op van een 11-jarige op hun kantoor. ,,Ik merkte dat ze niet echt wisten wat ze met mij aan moesten. De wereld leek niet zo ingericht op jonge ondernemers. Ik kon door mijn leeftijd bijvoorbeeld geen zakelijke rekening openen.’’

Inmiddels heeft Rens 200 laserpistolen en nog drie verhuurlocaties in Amsterdam, Utrecht en Delft. Die locaties worden gerund door leeftijdsgenoten die de lasergamepistolen bij Rens inkopen en ze vanuit hun eigen huis verhuren. Rens noemt het een ‘franchise-onderneming’: ,,Jongeren die mee willen doen, verhuren via mijn website en krijgen een percentage van de opbrengst van hun eigen vestiging.’’

Vakantie in Indonesië

Een van die ‘franchisenemers’ is de 15-jarige Thijmen uit Amsterdam, die Rens ontmoette op een vakantie op het eiland Flores in Indonesië. ,,Ik was altijd al aan het ondernemen en had verschillende dingen geprobeerd, zoals het doorverkopen van schoenen. Daar had ik minder aanleg voor, dus ben ik ermee gestopt. Toen ontmoette ik Rens tijdens een vakantie in Indonesië en daar vertelde hij over zijn bedrijf. Zoiets bestond nog niet in Amsterdam en ik vond het een leuk idee, dus hebben we besproken dat ik van Rens’ site gebruik mocht maken en vanuit mijn huis lasergamepistolen kon verhuren. En ik kon 50 procent van de profit houden.’’

Na een maandje bezig te zijn merkte Thijmen al dat de klanten vanzelf kwamen. ,,Dat gaat via kennissen en mijn eigen school. Kinderen vertellen aan elkaar dat je bij mij lasergamepistolen kunt huren voor een feestje. Het is dus vooral mond-tot-mond-reclame.’’

Quote In de winter is het rustiger, dan kost het me misschien twee uur per week. Maar in de zomer ben ik soms wel twee uur per dag kwijt Rens Zuiderwijk

Simpel concept

Het idee om lasergamepistolen vanuit huis te verhuren is kinderlijk simpel ontstaan en dat simpele concept blijkt nu een voordeel. De meeste bedrijven die lasergamen voor kinderfeestjes aanbieden, beschikken over een hal en hebben daardoor hogere kosten. Rens: ,,Ik vind de laserguns best duur, maar ik kan ze vervolgens wel vaak verhuren.’’

Zo lukte het Rens afgelopen jaar een omzet van 20.000 euro te halen. Toch aanzienlijk meer dan de gemiddelde 14-jarige met een bijbaantje verdient. Al maakt hij ook veel kosten om spullen in te kopen én is hij er soms best wat tijd aan kwijt. ,,In de winter is het rustiger, dan kost het me misschien twee uur per week. Maar in de zomer ben ik soms wel twee uur per dag kwijt.’’

Rondbrengservice

Zo’n hoge omzet als zijn compagnon verwacht de kersverse franchisenemer Thijmen dit jaar niet, maar hij heeft wel plannen tot uitbreiding. ,,Ik hoop het groter te maken met een rondbrengservice. Dan ga ik met een bakfiets de laserguns rondbrengen. Ik denk dat ik dan rond de 600 of 800 euro per maand kan verdienen.’’

Na de middelbare school wil Thijmen niet fulltime ondernemen, maar geneeskunde studeren. ,,Ik hoop wel dat ik het ondernemen er zo lang mogelijk naast kan blijven doen, ook in mijn studiejaren. Ik moet alleen kijken of dat kan.’’ Rens wil - ‘sowieso’ - studeren, maar ziet ook een toekomst als ondernemer voor zich. ,,Bijvoorbeeld iets in de IT.’’