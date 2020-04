Ondernemer Sem (16) wil Europa veroveren met luxe shirts en hoodies

Geen voorzichtige vergezichten, maar grensoverschrijdende successen in een nabije toekomst. Sem Bosveld is zo’n ondernemer. Een zelfverzekerde 16-jarige met het zakeninstinct van een 36-jarige. Hij weet het zeker, ook al is het vallen en opstaan en keihard werken tot in de late uurtjes, zijn fashionbedrijf is binnen enkele jaren een hele grote binnen het segment.



Bosveld startte als jongen van 14 met het merk. ,,Ik ben begonnen met ontwerpen, deed alles zelf. Daarnaast had en heb ik bijbaantjes om mijn hoofd leeg te houden en centen te verdienen. Horecabaantjes, een schoenenwinkel, een krantenwijk… Uiteindelijk heb ik een startkapitaal van 2000 euro gespaard zodat ik kon beginnen met Infinity’’, vertelt de vanuit Utrecht opererende ondernemer.

De eerste ontwerpen (sinds begin 2019 online te koop) waren stuk voor stuk van Bosvelds eigen hand. Tot enkele maanden terug was het merk een eenmanszaak. ,,Op een gegeven moment kwam ik via Instagram in contact met Thijs Pannekoek. Hij wilde mij interviewen voor een schoolopdracht. Ik had direct door dat Thijs een zeer slimme jongen is. Enkele maanden na het interview heb ik hem gevraagd om in mijn team te komen. Dat vond hij top.’’

Mode

De derde musketier die Infinity Benelux naar grote hoogten gaat brengen is Ava-Marijn van der Ploeg, de creative director en ontwerper. ,,Zij is eerstejaarsstudent aan het Amsterdam Fashion Instituut en weet precies wat mode gaat worden. Mensen die geen gevoel voor stijl hebben vragen zich bij het zien van Ava vaak af: ‘wat heeft dat meisje nu aan?’. Mode dus. Ze heeft er het perfecte gevoel voor. Een enorme toegevoegde waarde voor ons merk.’’

Dat Bosveld het fashion- en ondernemersbloed door zijn aderen heeft stromen wordt duidelijk wanneer we vragen naar het ontstaan van zijn interesse in mode en de modebusiness. ,,Kleding had al van jongs af aan mijn belangstelling. Het opzetten van mijn bedrijf heb ik helemaal zelfstandig gedaan met mijn eigen geld. Mijn moeder, die er altijd voor me is geweest, heeft mij ook met dingen geholpen.’’

Na vier keer te blijven zitten is Bosveld gestart met een deeltijd ondernemersopleiding op mbo-niveau waar hij naar alle waarschijnlijkheid voor gaat slagen. ,,Dat doe ik twee dagen per week, de rest van mijn tijd kan ik besteden aan Infinity. Het meeste leer je toch door te doen, de praktijk.’’ Zijn luxe streetwear - truien, shirts en hoodies - hebben als voornaamste doelgroep jongeren van 14 tot 25 jaar. ,,Het zijn de meest gedragen basics binnen die luxury streetwear, met meestal een opvallend design.’’

De kracht van Infinity Benelux zit volgens Bosveld in het feit dat de fashion voor en door jonge mensen is ontworpen. ,,Ik ben zelf de persoon die mijn eigen hoodie zou moeten willen kopen.’’

Influencer

De naamsbekendheid van het merk is een bepalende factor voor succes. ,,Die kan groeien wanneer een bekende Nederlander of influencer jouw kleding op social media draagt. Jammer alleen dat al die bekende personen duizenden euro’s vragen voor dat ene fotootje op hun profiel in jouw kleding. Het budget is er niet. Overigens ben ik enorm kieskeurig over wie ik in onze kleding wil zien op bijvoorbeeld Instagram. We gaan niet random een item naar een bekend persoon sturen, we kiezen de mensen zelf uit. Het zou niet kloppen als een oudere cabaretier in een Infinity-hoodie loopt. Dat is niet wat we uit willen stralen.’’

Nog een belangrijk punt waar Bosveld op wil wijzen: een zakelijke rekening openen wanneer je een 16-jarige ondernemer bent? ,,Zo goed als onmogelijk. Daar zijn torenhoge juridische kosten aan verbonden en dan is het nog maar de vraag of je je zin krijgt’’, aldus de mode-ondernemer. ,,Wat zo jammer is: veel mensen nemen iemand van 16 nog steeds niet serieus. ‘Dat kan niets worden’, is te vaak hun mening. Weet je, ik ben jong. Feit. Maar ik ben wel veel verder dan mijn leeftijdgenoten in alles wat ik doe op ondernemersvlak.’’

Waar mogen we hem en Infinity Benelux over een jaar of vijf verwachten? ,,Voordat ik mijn eerste biertje legaal mag drinken, wil ik in honderd verschillende winkels mijn kleding hebben liggen. Door heel Europa. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Net voordat de coronacrisis uitbrak hadden we contacten met streetwearwinkels in Londen en Parijs. De vliegtickets waren al geboekt. En dan die crisis. Balen. Maar we zijn een online winkel, ik maak me niet al te grote zorgen. We verkopen nu iets minder, maar hebben bijvoorbeeld geen huurkosten van een winkelpand. Ik kan je wel verzekeren dat wanneer corona er niet was geweest, we al grote stappen hadden gezet in het buitenland. Het gaat vast nog gebeuren wanneer de crisis voorbij is.’’

Bikkelen