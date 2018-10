Ondernemers kunnen nu klanten benaderen via WhatsApp

De nieuwe zakenvariant van WhatsApp moet dé financiële melkkoe van de communicatiedienst worden. Het bedrijf dat minder dan tien jaar geleden door ondernemer Jan Koum werd gestart, staat bekend om zijn problematische verdienmodel, schrijft De Ondernemer. De lancering van de business-app moet daar verandering in brengen. In eerste instantie is de dienst gratis te downloaden in de Play Store. Wanneer, en op welke manier, ervoor betaald moet worden in de toekomst is nog niet bekend.

Digitale receptiebalie

Volgens Matt Idema, CCO bij WhatsApp, merkten ze dat ondernemers behoefte hadden aan efficiëntere manieren om met klanten te communiceren, zo zei hij tegen persbureau Reuters. WhatsApp Business moet de digitale receptiebalie van je bedrijf worden: dé plek om naar toe te gaan met een vraag als (potentiële) klant, opdrachtgever, leverancier of ieder ander van buiten je organisatie.

Concreet zal het erop neerkomen dat bedrijven straks berichten binnenkrijgen zoals nu gebeurt via de mail of online chatprogramma's. Deze gesprekken kunnen ondernemers van labels voorzien, daarmee is het mogelijk om klanten onder te verdelen in inhoudelijke categorieën (bijv. lead, groei, klacht). Het is nog niet aangekondigd dat één account op meerdere apparaten te gebruiken is. Wat wél kan is het naast elkaar gebruiken van ‘gewone’ WhatApp en WhatsApp Business.

Quote Consumen­ten moeten aangeven dat ze akkoord zijn dat ze berichten ontvangen via het platform.

Standaard begroeting

De app - die vooralsnog niet voor iOS te downloaden is - biedt enkele voordelen die inspelen op de rol van digitale receptie. Zo kun je een standaard begroeting instellen en kun je een out of office-tekst instellen, zoals je dat nu instelt op je mail-account als je een dag vrij bent.

Alle zakelijke accounts krijgen een overzichtspagina zoals je die nu ook in Google Maps hebt. Daarin kunnen bedrijven aangeven onder welke branche hun bedrijf valt, openingstijden, e-mailadres en website.Overigens hoeven klanten niet bang te zijn, dat ondernemers WhatsApp Business gaan gebruiken als een straatflyeraar die iedereen foldertjes in de handen duwt. Consumenten moeten via een 'opt in' aangeven dat ze akkoord zijn met berichten via het platform.

Op microblog Twitter zijn de blauwe vinkjes al jaren een bekend gegeven. Daarmee wordt aangegeven dat een account geverifieerd is. Bij WhatsApp Business is het zo ingericht dat gebruikers altijd een melding krijgen dat er een bedrijfsaccount wordt gebruikt. Ook kun ondernemers laten verifiëren de account bij hun bedrijf hoort.

KLM

Het eerste bedrijf met zo’n geverifieerd account is KLM. Een interessante keuze, aangezien de luchtvaartmaatschappij absoluut niet binnen de mkb-doelgroep van WhatsApp Business valt. In onderstaande video zie je de ervaringen van KLM.