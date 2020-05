Onderzoek: Helft van de Nederlanders wil ook blijven thuiswerken na corona

Thuiswerken blijft nog tot september het devies, zo werd woensdag bekend. Werkenden lijken het vooralsnog prima uit te houden aan de keukentafel of op hun zolderkamertje. Ruim de helft geeft aan ook (deels) thuis te willen blijven werken in de toekomst, blijkt uit nieuw onderzoek. ,,De vraag wordt nu: is het voor jouw functie écht nodig dat je elke dag op kantoor bent?’’

Voor het onderzoek van Nationale Vacaturebank en Intermediair werd ruim 1000 Nederlandse werkenden gevraagd naar hun mening over thuiswerken in tijden van corona. Wat blijkt? Dat thuiswerken valt niet tegen. 53 procent van de ondervraagden staat positief tegenover thuiswerken. Ook zegt 49 procent dat ze na de coronacrisis (deels) vanuit huis willen blijven werken.

Opvallend, vindt Maarten Naaijkens van Nationale Vacaturebank. ,,Thuiswerken was voorheen altijd iets waar discussies over waren op de werkvloer. Werkgevers en werknemers zagen vooral de mogelijke nadelen. Maar nu een groot deel van de Nederlanders geen andere keuze had, zien we ook de voordelen.’’

Gevraagd naar wat ze als positief ervaren aan het thuiswerken, noemt 68 procent het feit dat ze geen reistijd meer hebben. 61 procent zegt de eigen tijd zo beter te kunnen indelen en 29 procent vindt het een pluspunt dat ze meer tijd hebben voor het gezinsleven.

Toch zijn er ook werkenden die liever teruggaan naar de werkplek zodra dat weer mogelijk is. De voornaamste reden? We missen onze collega’s. Naaijkens: ,,59 procent van de ondervraagden geeft aan dat dat de reden is waarom ze terug zouden willen naar kantoor. Voor hogeropgeleiden is dat zelfs nog iets meer, 65 procent.’’

Het sociale component van het werk valt moeilijk na te bootsen met digitale middelen. ,,Videobellen is toch echt iets anders dan iemand in het echt zien. Werk is voor veel mensen belangrijk om sociaal contact te houden. We staan er normaal niet zo bij stil wat onze collega’s voor ons betekenen, maar als dat contact op deze manier opeens wegvalt, wordt dat in een keer duidelijk.’’

Of een werknemer kinderen heeft of niet, lijkt van invloed op hoe het thuiswerken wordt ervaren. Van de ondervraagden zónder kinderen zegt 42 procent zich thuis beter te kunnen concentreren op het werk. Voor de ondervraagden mét kinderen is dit 25 procent. ,,Kinderen om je heen die je aandacht vragen, dat heeft een overduidelijke invloed op de concentratie. Wat interessant is om de komende weken te bekijken, is wat ouders hierover zeggen als de kinderen weer naar school mogen en zij nog thuiswerken.’’

Na het verplichte thuiswerken volgt waarschijnlijk een fase waarin kantoorwerkers geleidelijk terug kunnen keren naar de vertrouwde kantoortuin. Werkplekken moeten daarvoor wel aangepast worden aan de regels van de anderhalvemetersamenleving, en daar zetten velen onder ons nog hun vraagtekens bij. 41 procent van de ondervraagden is het (zeer) eens met de stelling dat het op hun werkplek onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Naaijkens: ,,Bedrijven bedenken al van alles om hun werknemers naar kantoor te kunnen halen, maar bij sommige maatregelen moet je je afvragen hoe handig en haalbaar het is de praktijk is. Bij de werknemers speelt dat denk ik ook, het is eerst zien dan geloven.’’

Ook al zullen de kantoren in de toekomst weer volledig beschikbaar zijn, Naaijkens denkt dat de manier waarop we werken onherroepelijk veranderd zal zijn. ,,We gaan een andere tijd in met hoe we naar werk kijken. Zowel werkgevers als werknemers hebben ervaren wat de voordelen zijn van thuiswerken. De vraag zal voor veel functies worden: is het voor wat je doet écht nodig dat je elke dag op kantoor bent?’’’